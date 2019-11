Ismét szakállt és bajuszt növesztettek a pilóták

Hagyománnyá vált, hogy a kecskeméti repülőbázis hajózó állományának tagjai novemberben szakállt és bajuszt növesztenek, csatlakozva a Movember kampányhoz. Most viszont a hölgyekre is gondolva, októberre időzítették figyelemfelkeltő és adománygyűjtő akciójukat.

Az MH 59.Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis hajózó állománya évről évre novemberben részt vesz a Movember elnevezésű nemzetközi mozgalomban, mely a férfiakat érintő daganatos betegségek veszélyeire és a rákszűrés fontosságára hívja fel a figyelmet. A pilóták a szakáll- és bajusznövesztés mellett minden alkalommal adománygyűjtést is szerveznek a bázison a megyei kórház onkoradiológiai központjának alapítványa részére.

A hajózók idén is megkapták az engedélyt az ápolt arcszőrzetre Ugrik Csaba dandártábornoktól, a bázis parancsnokától, de egyik kicsit csavartak a dolgon: a hölgyekre is gondolva októberre időzítették a nemes akciót. Az Octobeard során a résztvevő férfi katonák bajuszt vagy szakállt növesztettek, a hölgyek pedig rózsaszín szalagot tűztek magukra, így jelezve, milyen nagy jelentőséget tulajdonítanak az időben elvégzett vizsgálatoknak. A hajózóktól összegyűlt 200 ezer forintot Ugrik Csaba hétfőn adta át dr. Svébis Mihálynak, a kórház főigazgatójának és dr. Horváth Zsoltnak, az onkoradiológiai központ vezető főorvosának.

Ugrik Csaba elmondta: a hajózó állomány tagjai mindig kiemelten kezelik a kampányt, nagyon fontosnak tartják a figyelemfelhívást, és azt is, hogy valamilyen módon segítsék a daganatos betegek gyógyítását. Az akciónak híre megy a bázison, sokan beszélnek róla, és már így elérik a céljukat. Az persze a feleségektől, barátnőktől – “főnökasszonyoktól” – is függ, hogy a kampány lezárultával is maradhat-e a szakáll…

Az adományért dr. Svébis Mihály mondott köszönetet, majd viccelődve egyezve: minden hónapban szívesen fogadná a honvédség egy-egy alakulatának parancsnokát ilyen szép ajándékkal.

– Nagyon hálásak vagyunk, hogy a katonák ilyen akcióba kezdenek évről-évre, személyes példamutatásuk és a kitűzött cél rendkívül becsülendő, jó lenne, ha teret hódítana a társadalomban. Valóban nagyon fontos felhívni az emberek figyelmét, hogy a korán felismert daganatos betegségek sokkal jobban gyógyíthatóak – mondta Horváth Zsolt.

Az onkoradiológiai központ vezető főorvosától megtudtuk, hogy hazánkban évente ezernél több nő hal meg méhnyakrák miatt, pedig gyakorlatilag teljesen megelőzhető lenne. Emlőrákkal is évente 8 ezer új beteget diagnosztizálnak, a szűrési behívásra pedig még mindig csak a címzettek 40 százaléka reagál, és megy el a vizsgálatra. Horváth Zsolt hangsúlyozta: a nőgyógyászati szűrés a menopauzát követően évente legalább egyszer javasolt (előtte is már ajánlatos), az emlőrák vizsgálat pedig 45 év fölött ugyancsak évente. Természetesen ha valakinek postáznak beutalót, mindenképpen célszerű felkeresnie a kórházat.

A hajózóktól kapott adományt az onkoradiológiai központ eszközökre, például gyógyszerpumpára tervezi költeni, de szeretnének kialakítani egy társalgót is a betegek részére. Távolabbi cél a kardio-onkológiai ellátás elindítása, de ahhoz nyilván sokkal több forrás szükséges.