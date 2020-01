Hamarosan eltűnhet a pirtói szemétlerakat

Nagy mennyiségű építési törmelék éktelenkedik másfél éve Pirtón, a település központjában. Helyi információk szerint a lerakatban veszélyes hulladéknak számító azbesztpala is található, ráadásul egyre többen oda hordják a szemetüket.

A faluközpontban a hatalmas mennyiségű építési törmelék közvetlenül az 53-as főút mellett, a postával szemben, egy italozó mögött található. A lerakó nem illegális, csupán ideiglenesen lett kialakítva, az önkormányzat közlése szerint a 2017-es évben a település belterületén végrehajtott útburkolat-felújításokból kikerült építési törmelék képezi a hul­ladék legnagyobb részét.

– Az építési törmeléket hamarosan összetöretjük és a külterületi földes utaknak azon a részein használjuk fel javításra, ahol a sima homokfeltöltéssel nem lehet hosszú távú és eredményes útjavítást végezni. Az építési törmelék összetörése előtt a kommunális hulladékot természetesen kiválogatjuk és elszállíttatjuk olyan lerakóba, ahol az ártalommentes elhelyezés biztosított – közölte még másfél évvel ezelőtt az önkormányzat illetékese.

Csakhogy az elmúlt másfél évben nem, hogy nem tűnt el az ideiglenesen létrehozott lerakó, hanem tovább gyűlt az építési törmelék. A környékbeliek elmondása szerint már összetört fürdőszobai berendezések, szétszerelt háztartási gépek alkatrészei, autógumik és egyre több, a háztartásokból kikerülő kommunális hulladékot is kihordanak ide sokan. Az épületmagasságba összegyűlt hulladékban ráadásul veszélyes hulladéknak számító azbesztpala is található kis mennyiségben.

Az 1990-es évek óta ismert az azbeszt egészségkárosító, rákkeltő hatása, de egészen az 1980-as évekig az egyik legelterjedtebb tetőfedési anyag volt. Az önkormányzatot a környezetvédelmi hatóság 12 millió forintra meg is büntette korábban, a bírság összegét azonban végül elengedték, mert az önkormányzat ígéretet tett arra, hogy rövid időn belül megszünteti a hulladéklerakót.

– Az önkormányzatnak van tudomása arról, hogy elenyésző mennyiségben valaki azbesztpalát is elhelyezett a lerakat területén, azonban mindössze néhány lapról van szó, ami nem jelent közvetlen egészségkárosodást senki számára. Az önkormányzat az azbesztpalát a lerakott más veszélyes hulladéknak számító szeméttel együtt mielőbb el fogja szállíttatni egy megfelelő hulladéklerakóba. Az építési törmelék nagy részét az arra engedéllyel rendelkező vállalkozókkal fogják összezúzatni és a földes utak javítására használják fel. Legkésőbb augusztusig felszámolják az ideiglenes hulladéklerakót – mondta el érdeklődésünkre Nagy Ferenc, Pirtó polgármestere.

A település első embere sajnálja, hogy oda nem való hulladék is került a törmelékbe, hogy vannak a környezetükkel kevésbé törődő emberek.

– Az önkormányzat a lakosságtól rendszeresen begyűjtött kommunális hulladék elszállításán túl, igény esetén, előzetes időpont-egyeztetés után, bármikor elszállíttatja a lomot. Az önkormányzat külön megrendelésére korábban is bérelt konténereket is a gépjárműgumik és a háztartásokban felgyülemlett elektronikai hulladék összegyűjtésére, illetve ártalommentes elhelyezésére, újrahasznosítására – mondta el a polgármester.