Gemenc harmada vízbe kerül, ezért leáll az erdei vasút

Víz alá kerül a gemenci erdő harmada, az áradás nem veszélyezteti a vadállományt, azonban vasárnaptól leáll a vonatközlekedés az erdei vasúton, közölte Gemenc Zrt.

A túraútvonalak jelentős része nem használható, figyelmeztette a természetjárókat a társaság. Jelenleg megközelíthetetlen a Pörbölyi Titán – hazánk legnagyobb, 12 méteres törzskerületű fája – , járhatatlan az Országos Kékkör Lassi-Pörböly-Baja-Dunafürdő közötti szakasza is. Elmarad a társaság pörbölyi Ökoturisztikai Központja által szombatra meghirdetett kenutúra is, az árhullám elvonulásáig szüneteltetik a túrahajó kölcsönzést is. A Gemenc Zrt. hangsúlyozza, hogy a Duna mellék- és holtágaiban, köztük a Rezéti-Dunán az erős áramlás és a nagy mennyiségű uszadékfa jelentősen veszélyeztetik a vízen lévőket. Ezért az erdőgazdaság kéri az egyéni túrára készülőket, hogy a fokozott balesetveszély miatt a gemenci hullámtéri területeken halasszák el a tervezett vízitúrákat.