Földrengés, tűz, sérültek – minősítő gyakorlatot tartottak a gabonasilóban

Egy földrengés miatt megrongálódott, tűztől is fenyegetett többemeletes házban több sérült bent rekedt – ez volt a Hírös Vakond Mentőcsoport szombati gyakorlatának alapszituációja.

Önkéntes és hivatásos tűzoltók, civilek, polgárőrök, speciális mentők gyülekeztek szombaton reggel Kecskeméten, a Halasi úti régi gabonatároló épületénél. Szerencsére csak gyakorlatról volt szó, mégpedig a Hírös Vakond Járási Önkéntes Mentőcsoport Nemzeti Újraminősítő gyakorlatáról, amely öt év elteltével vált újra aktuálissá.

A mentőcsoport létszáma összesen 48 fő, a kerekegyházi, lajosmizsei, ballószögi önkéntes tűzoltóegyesület mellett a kecskeméti Hírös Polgárőr Egyesület, valamint a Special Rescue Team adja a nagy részét – utóbbi (egyébként fővárosi székhelyű) csapat tagjai aktív vagy nyugállományú tűzoltók, szakorvosok, mentőtisztek és szakápolók, akik főként autóversenyeken és speciális mentési helyzetekben dolgoznak. De a Hírös Vakondban vannak ballószögi polgárőrök is.



Duzmath György, a Ballószögi Önkéntes Tűzoltóegyesület – egyben a Hírös Vakond mentőcsoport – parancsnoka elmondta: szükség van a rendszeres gyakorlatokra, hogy egy vészhelyzet-katasztrófahelyzet esetén szakszerűen, gördülékenyen együtt tudjanak működni a hivatásos szervekkel. Hangsúlyozta, a Hírös Vakond önkéntes csapat, civilek alkotják, akik szabadidejükben dolgoznak a helyi közösségekért. Nyilván nem ők, hanem a hivatásos tűzoltók, mentők lesznek ott először egy kritikus helyzetben, de ha nagy a baj, rájuk is szükség lehet a sérültek felkutatásában, mentésében, műszaki teendőkben.

A szombati újraminősítő gyakorlat alapszituációja szerint földrengés pusztított Kecskeméten, a mentőcsoportot egy többemeletes házhoz irányították – ezt testesítette meg a régóta használaton kívüli gabonasiló -, ahol a lángok is felcsaptak (persze a valóságban nem). Összesen hat sérültet kellett megkeresniük a kutató egységeknek az épületben, őket ifjú vöröskeresztes alakították, méghozzá igen élethűen, festett sebekkel, igazinak tűnő „imitált” nyílt törésekkel. A forgatókönyv szerint egyikük raklap alá szorult, egy másik leányzó a lépcsőn feküdt, ketten egy fentebbi emeleten rekedtek, megint más a pincében. A legextrémebb helyen, a siló tetején, 26 méteres magasságban is várta egy sérült hölgy, hogy megtalálják (a lángok miatt bepánikolt és felfelé futott), őt egy drón segítségével fedezték fel, és mentőkosaras-létrás tűzoltóautóval hozták le. Fiktív sztori ide vagy oda, neki azért így is biztos izgalmas volt a gyakorlat.

A feladatok közé tartozott még egy mentősátor felállítása és egy omladozó fal aládúcolása is. Tapasztalataink szerint kissé nehézkesen indult a gyakorlat végrehajtása, a lányoknak türelmesen kellett várniuk a mentőcsoport tagjait, de ahogy belelendültek, egymás után hozták ki hordágyon őket, majd a sátorban Németh Szilva, a Special Rescue vezetője kezdte meg ellátásukat. A Kecskeméti Katasztrófavédelmi Kirendeltség végül sikeresnek értékelte az újraminősítőt, és megfelelőre minősítették a Hírös Vakond munkáját.