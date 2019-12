Egyedi azonosítót kapnak a kecskeméti buszvezetők

Törekszenek arra, hogy lehetőség szerint zökkenőmentes legyen a január 1-jei elindulás. Még december 30-án is tartottak képzéseket a buszsofőröknek, akik formaruhában és hat számjegyű egyedi azonosítóval kezdik meg a munkát – tudtuk meg a kecskeméti buszoztatást szerdától végző Inter Tan-Kertől.

Mint ismert, a közgyűlés döntése értelmében az ITK Holding Zrt. egyik tagvállalata, az Inter Tan-Ker Zrt. végzi 2020. január 1-jétől a buszos személyszállítást Kecskeméten. Hétfő délelőtt kilátogattunk a déli iparterületen lévő busztelephelyre, ahol már az utolsó előkészületek történtek az elindulásra. Már itt van az összes Hollandiából érkezett MAN busz, az elkövetkező négy hónapban ezek fogják szállítani az utasokat Kecskeméten, a Mercedes hibridhajtású csuklósokkal közösen. Egy-két busznak a takarítása volt még hátra, egyébként már az összes magyar rendszámmal van felszerelve, és hátuljára Kecskemét címerét ragasztották.

– Folyamatosan dolgozunk, hogy minden zökkenőmentesen menjen január 1-jén, ahogy azt a kecskeméti utazók joggal elvárják. Gyakorlatilag készen vagyunk. Hétfőn még voltak oktatások, képzések a buszvezetőknek – mondta el Hajdu Márton, az ITK Holding Zrt. kommunikációs vezetője (az Inter Tan-Ker Zrt. az ITK Holding egyik tagvállalata). Tőle megtudtuk, hogy minden sofőr egyenruhát kap, és lesz egy hatjegyű egyedi azonosítója is (az első három számjegy az összes kecskeméti sofőrnél megegyezik, 03-3). Hajdu Márton hangsúlyozta: így már nemcsak rendszám és időpont alapján lehet majd bejelentést tenni, ha esetleg az utasnak észrevétele, panasza van a buszvezető munkájával kapcsolatban, vagy ha valaki szeretné megköszönni, hogy a sofőr figyelmesen vezetett, megvárt mindenkit a megállónál. Az azonosítószám a buszvezetők mellkasának bal oldalán lesz, ezenkívül Kecskemét ágaskodó címerállata és az Inter Tan-Ker logója díszíti majd a formaruhát.

Hajdu Márton kérdésünkre kijelentette: van elegendő kollégájuk a buszjáratokra és a szervizháttér üzemeltetésére is, azaz a szakemberhiány sem okozhat problémát.

– A buszvezetőknél nagy hangsúlyt helyezünk a helyismeretre és a gyakorlatra, tapasztalatra. Olyanok rutinos kollégák vannak cégünknél, akik mindezzel rendelkeznek. Természetesen voltak vonalismereti képzések is, ezt minden újonnan munkába álló sofőrnek el kell majd végeznie – mondta Hajdu Márton. Hozzátette: ha esetleg a hibridhajtású Mercedesek meghibásodása miatt csuklós buszokra is szükség lenne, akkor Debrecenből azt is tudnak hozni.

A buszközlekedés tervezése, szervezése és megrendelése, valamint a kapcsolódó kereskedelmi feladatok az önkormányzati céghez, a Kecskeméti Közlekedési Központhoz tartoznak. Érdemes a buszozóknak sűrűn látogatniuk a társaság honlapját (www.keko.hu), ahova folyamatosan kerülnek fel a friss információk a tudnivalókról, változásokról.

Az egyik legfontosabb tudnivaló: 2020-ra nem változik a helyi jegyek, bérletek ára. A menetrend szerinti helyi járatokon a december hónapra, december második félhónapjára megváltott bérletek érvényességét január 7-én 24:00 óráig meghosszabbították. A decemberben vásárolt 30 napos bérletek az azon feltüntetett időpontig használhatók utazásra. A tanulók részére váltható 5 hónapos bérleteket február 5-ig fogadják el, a megvett, de fel nem használt menetjegyekkel 2020. december 31-ig lehet buszozni.