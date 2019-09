Csordás Cintia az eredetiségre és a természetességre esküszik

Hamarosan indul lapcsaládunk Tündérszépek 2020 szépségversenye, melyre már várjuk a lányok jelentkezését. Érdemes mielőbb nevezni a www.tunderszepek.hu oldalon, hiszen akik már most jelentkeznek, ott lehetnek első fotózásaink egyikén. Ezúttal Csordás Cintia, a Tőserdő Szépe verseny győztese szolgál néhány jó tanáccsal a jelentkezők számára.

A Tőserdő Szépe szépségverseny több mint két évtizedes fennállása óta idén első alkalommal került helyi lány fejére a korona. Ebben az évben a lakiteleki Csordás Cintia lett a szépségkirálynő. Bár még csak tizennyolc éves, de már több országban is modellkedett. Jelenleg pedig Milánóba és Tokióba készül. A tündérszépekhez is van egy-két jó tanácsa.

– Hogyan kezdődött a modellpályafutásod?

– Négy éve tini korcsoportban vettem részt először a Tőserdő Szépe versenyen, akkor második udvarhölgy lettem. Ez az eredmény hozta meg a kedvem és az önbizalmam. Akkor még nem terveztem, hogy modell leszek, de a véletlen így hozta. A verseny után nem sokkal Kecskeméten az egyik bevásárlóközpontban figyelt fel rám a modellügynökségem munkatársa. Arra kértek, hogy próbáljam ki a modellkedést. A kecskeméti első találkozó után egy héten belül már Budapesten voltunk édesanyámmal az ügynökségen. Nagyon megörültek nekem, mert ritka a szőke, kék szemű modell. Apukám nagyon féltett és ellenezte ezt az egészet. Nehezen tudtam meggyőzni, hogy én ezt nagyon szeretném csinálni. Végül beleegyezett. Az ügynökségen pedig azonnal nemzetközi szerződést ajánlottak. Ekkor voltam tizenhárom éves, de csak miután betöltöttem a 16 évet, mehettem külföldre. Addig belföldön alkalmaztak, és közben tanultam a szakmát. Első külföldi munkám Athénban volt, majd pedig Kínában dolgoztam. Kínában négy hónapig voltam, épp karácsony előtt kellett kiutaznom. Nehéz volt egyedül, a családom nélkül az ünnep. A tanulmányaim miatt kellett végül hazajönnöm. Jelenleg a kecskeméti Németh László Gimnázium magántanulója vagyok és az érettségire készülök, így csak kevés munkát vállalok. A közelmúltban Marokkóban töltöttem egy hetet reklámfotózáson, és volt néhány tévés szereplésem is. Így például az X-faktorban is láthatott hazai közönség. Mivel nagyon megtetszett a televíziózás, a tanulmányaim befejezése után műsorvezetőként szeretnék dolgozni. De vonz a színészi pálya is. Sajnos a modellkedésből nagyon gyorsan ki lehet öregedni, és egyébként sem fizetik meg annyira, mint ahogy ezt a kívülállók gondolják.

– Mire hívnád fel a Tündérszépek versenyen induló lányok figyelmét?

– Mindenkinek magában kell éreznie az önbizalmat, nem szabad másokra hallgatni. Ha nem sugárzik belülről a versenyző, azt a zsűri és a közönség is megérzi. Persze néha én is elbizonytalanodok. Kínai munkám során például kövérnek és alacsonynak éreztem magam az orosz lányok mellett.

– Mire figyeljenek a versenyzők?

– Fontos, hogy ne arra koncentráljanak, hogy néz ki a többi lány, mert akkor elveszíthetik az önbizalmukat és azt a kívülállók is észre veszik. Legyen a versenyző minden helyzetben önmaga.

– Mit tanácsolsz, milyen szempontokat vegyenek figyelembe a ruhaválasztásnál?

– Nálam a jelszó: a kevesebb néha több. El kell engedni a hercegnős ruhákat, jobb a letisztult, egyszerűbb ruha, fürdőruha. Ez igaz a sminkre is. Mai mű világunkban az eredetiség és a természetesség nagyon fontos.