Budapestről költöztek Tabdira, hogy gazdálkodhassanak

Ötezer négyzetméteren különleges veteményeskertet művel egy Budapestről Tabdiba költözött házaspár. A hatkoronás, forró homoktalajon, amelynek a termőképessége alacsony, kihívás gazdálkodni. Nekik sikerült.

Varga Szabolcs és felesége, Erika még 2015-ben hagyta ott a fővárost, hogy hátat fordítsanak annak a világnak, ahol az ember sosem éri magát utol. A házaspár már korábban elhatározta a költözést, de Budapest környékén nem találtak megfelelő tanyát, telket. Végül Kiskőrös környékén, Tabdiban leltek egy olyan épületre, amely a falu szélén fekszik. Erika kertészmérnöki és közgazdászdiplomával rendelkezik, Szabolcs agrármérnök, vadgazdamérnök és növényvédelmi szakmérnök. Rendbe hoztak egy öreg házat, majd az ezer négyzetméteres, elvadult kertben teremtettek virágzó kultúrát, amelyet mára fél hektár nagyságúra bővítettek. Miután a kiskőrösi állásukat feladták, főállású kistermelők lettek.

– Kísérlet ez a javából. A kihívás óriási volt – emlékezett vissza Szabolcs. – A sovány homokon, ahol a hőségnapok száma évről évre több, nagyon sok odafigyelést kíván a termelés. Ez olyan életmód, olyan hivatás, ahol nem reggel fél nyolctól délután négyig tart a munkaidő.

– Több mint százféle zöldséget és egyéb alapanyagot termelünk – mesélte Erika. – Paprikából például 35-fajta csilit tartunk számon. Ízesítéshez használt mentából és egyéb fűszernövényből közel 40-fajta nő a kertben. Kápia paprika, zöldpaprika, bazsalikom, különböző kakukkfűfajták is teremnek. Paradicsomból a fehér húsútól a citromsárgán át a vörös színűig sokféle érik. Ezek mellett hagymát, borsót, kukoricát, cukkinit patisszont, epret, bodzát, fügét, teacserjét, mángoldot, céklát és sok gyógyászati növényt is termelünk. Bolti fűszert nem használunk, són, borson és cukron kívül mást ritkán vásárolunk – tette hozzá a gazdaasszony.

Mindennek a megtermelése komoly kihívás. Varga Szabolcs azt mondta, minél kevesebb kézi munkaerővel minél nagyobb termést akarnak elérni úgy, hogy a saját konyha mellett jusson feldolgozásra és értékesítésre is.

– Felelevenítettük azokat a módszereket, amelyeket az ősök jól ismertek, de mára szinte kimentek a köztudatból. Pedig ezek a termelési eljárások egyszerűsíthetik a családok életét és csökkentik a kiszolgáltatottság érzését. Ilyen például az agrárerdészet módszere: a gyümölcsfák közé telepítjük a zöldséget. A fa árnyékot ad és így a víz könnyebben megőrizhető. Annyi fényt azonban kap a vetemény, hogy megfelelően növekedjen. Azért termesztünk sokféle növényt, hogy ne legyünk kiszolgáltatottak az időjárás vagy akár a piaci kereslet változása miatt. A kis terület az intenzív termelési módszerekkel megfelelő bevételt képes hozni. Nagyon fontos szempont az is, hogy a talaj szervesanyag-tartalmát pótoljuk. Ez ugyanis minél magasabb, annál több vizet képes megtartani. Csak tavaly 25 köbméter zöld tömeget szedtünk le és kezdtük komposztálni. Ennek felhasználásával humuszvisszapótlást tervezünk. A tervek szerint az idén a kertünk felére ki tudjuk szórni az általunk készített, humuszban gazdag, érett komposztot. A talaj felületét tavaly még szalmával takartuk, de egy kártevő megjelenése miatt áttértünk a faforgácsra. Ennek kettős a célja: megőrizzük a talaj nedvességtartalmát, illetve nem sül ki a növény egy hőségnapon.

Erika és Szabolcs a hazai szakirodalom mellett az internetet bújja szabadidejében, illetve kísérleteznek. Az egyik évben rengeteg cukkinijük termett, miközben az ár mélyponton volt. Nem volt más választásuk, mint feldolgozni a zöldséget. Készült belőle melegszendvicskrém, lekvár, csipszhez való borsos szósz, zakuszka jellegű szósz, görög mártás, tökfőzelék kaporral. A citromos-vaníliás diólekvár krémes alapját is a cukkini adta. Ezenkívül más termékeket is értékesítenek, például mentaszirupot, kakukkfűszirupot, mandulás-marcipános szirupot, egyéb paprikás krémeket és lekvárokat, csiliszószokat is. Elsősorban a prémium igényű piacnak gyártanak.

A vevőkről Erika azt mondta: ma ugyanolyan fontos megteremteni a vásárlói kört, mint termelni.

– Kóstoltatni kell és beszélgetni a vevőkkel. Emellett azonban folyamatosan kapcsolatban kell velük lenni.