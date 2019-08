Bajuszosok ünnepét tartották Kiskunfélegyházán

A magyar bajusz viselését népszerűsítették szombaton a tizenegyedik Kunsági Bajuszfesztiválon. A kiskunfélegyházi bajuszmustárra idén huszonöt versenyző nevezett, négy kategóriában – bajusz-szakáll, kifent bajusz, természetes bajusz és magyar bajusz – mérték össze arcszőrzetüket.

A férfi arcszőrzete jellegzetes és jellemző formája a magyar viseletkultúrának. A magyar bajusz jelkép és szimbólum, egyben nemzeti jellegzetesség is. Jelezte egykor és ma is az emberi életút során a korszakváltást, a legényből férfivá érést, de emellett a tiszteltet és a megbecsülést is. Formája, jellegzetes magyar viselte pedig megkülönböztető volt. A magyar bajusz azonban nem csak önmagában élő hagyomány, hanem nagyon gazdag szokásvilág kapcsolódik hozzá – idézte Mészáros Mártát a Kiskun Múzeum igazgatóját Szilágyi Péter a Magyar Bajusztársaság ügyvivője a szombati fesztiválon. Mint mondta a rendezvény egyik célja, hogy felhívják a figyelmet erre a régi, ősi magyar viseletre, ami időben és térben a legkiterjedtebb. Elmondta 2500 évvel ezelőtt egy paziriki szőnyegen maradt fent az első máig ismert bajuszábrázolás, amelyik egy szkíta lovast mutat be, őt tekintik a legősibb magyar bajuszosnak.

Csányi József polgármester bár csak bőrbajuszt visel, de örömmel nyitotta meg a Kunsági Bajuszfesztivált. Hangsúlyozta, szeretné ha a jövőben is otthont adhatna Kiskunfélegyháza ennek a hagyományőrző rendezvénynek és bízik abban, hogy ennek köszönhetően a félegyháziak láthatják, hogyan változnak a bajuszviselési szokások.

Gulyás László főszervező felidézte, hogy több mint tizenkét évvel ezelőtt fogalmazódott meg a fesztivál ötlete. – Azt láttam, hogy igen kevés ember ereszt szőrt a szája szélén, pedig nekünk magyar embereknek ez évezredes hagyományunk. És hogy miért Kiskunfélegyházán szervezzük? Azért mert 1848-ban Rózsa Sándor Kossuth Lajos menlevelét Jókai Mór hozta ide Kiskunfélegyházára. Ezután Rózsa Sándor beállt a szabadságharcosok sorába, százötven fős csapatával jeles eredményeket ért el Délvidéken. A csapat tagjai valamennyien bajuszt viseltek. Ezért is tartjuk fontosnak, hogy otthont adjunk ennek a rendezvénynek – részletezte Gulyás László.

Járomi Zsolt lett a Kunsági Bajuszkirály

A jászberényi származású Járomi Zsolt kifent bajusz kategória és a Kunsági Bajuszkirály címet is elnyerte szombaton Kiskunfélegyházán. De már korábban is több díjat bezsebelt bajuszával, volt már Európa Bajnok és háromszoros világbajnoki címmel is büszkélkedhet. Hírportálunknak elmondta, a hétköznapokban is kifent bajusszal jár, a környezetében ezt már megszokták. Számára azonban nem a helyezés a fontos, hanem az, hogy ilyenkor találkozhat a barátaival. A győztestől azt is megtudtuk, hogy civilben tanító, jelenleg Erdőkertesen él és három gyermeke van.