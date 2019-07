A tiszteletbeli indiánfőnök Kecelen született

A Sziklás hegyek varázslója című könyv szerzőjét sosem felejtik el Kecelen. A városban látta meg 1913-ban a napvilágot dr. Borvendég Deszkás Sándor, az amerikai soson indiánok életének kutatója. Rá emlékezik minden évben egy indián gyermektábor, amelyet a könyvtárban rendeznek meg nyaranként.

Widnerné Fenyvesi Berna­dett az idén is 24 iskolásnak, köztük három középiskolásnak rendezte meg az ötnapos tábort. Az idősebb diákok munkájukkal, az önkormányzat anyagi támogatással járult a programok sikeréhez. A gyerekek olyan programokon vettek részt, amelyek egy részét az indiánok is megélhették az Atlanti-­óceán túlsó felén. Tanyára látogattak, ahol az állatok viselkedését tanulmányozták. Jártak a Vörös Mocsárban, ahol a vizes élőhelyek életét figyelték meg. Az egyik nap lovagoltak, gyógynövényekkel ismerkedtek, és élményparkban is jártak. Hogy népszerű-e a tábor?

Az igazgatónő azt mondta, hogy van, aki negyedik alkalommal jelentkezett már. Az internet világában is lehet hasznos időtöltést rendezni. A gyerekek keresik egymás társaságát, a net ilyenkor szerencsére nem hiányzik. Amikor az indiánok életét tanulmányozzák, és a könyvből felolvasnak, olyan értékrendszerrel is megismerkednek, amelyek a mindennapi létben segít eligazodni. Mit jelent a barátság? Miért fontos becsületesnek lenni? Az adott szó mennyire is kötelezi az embert? Miért is fontos kitartónak lenni, ha kitűztünk már egy fontos elérendő célt? Az viszont igaz, hogy a szüleik kedvenceit, az indiános könyveket csak ritkán veszik a kezeikbe. Ezért is érdekes Kecel szülöttének a könyve, amely bepillantást mutat egy talán mára már letűnt világról. A sosonokért sokat tett, cserébe az indiánok tiszteletbeli indiánfőnöki címmel jutalmazták a magyar utazót, akinek a törzs a Fehér Szarvas nevet is adományozta.