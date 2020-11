A tanárok egy része online és a tanteremben is oktat Kecskeméten

A tavaszi első járványhullámban elég nagy gyakorlatra tettek szert a pedagógusok és a diákok a digitális oktatásban, most talán könnyebben fog menni az átállás. A hat- és nyolcosztályos gimnáziumok tanárainak viszont megnehezül a munkájuk: egyik órájuk laptop, tablet előtt zajlik, a másik a gyerekekkel a tanteremben. A kecskeméti Bányai és Katona gimnáziumok vezetőjét kérdeztük.

Mint ismert, Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn jelentette be, hogy a középiskolákban nyolcadik osztály felett ismét digitális oktatást vezetnek be. Ez a hat- és nyolcosztályos gimnáziumokban okoz különleges helyzetet: a nagyobb, 9–12. évfolyamos diákok otthon maradnak, és neten keresztül hallgatják az órákat, míg az 5–8. évfolyamosok bejárnak az iskolába. Mivel az itteni tanárok oktatják a kicsiket és a nagyokat egyaránt, így az órák egy részét hagyományos formában tartják meg, a többit pedig digitálisan, videókonferencia-programokkal, tananyagok küldésével. Erről is beszélgettünk a kecskeméti intézményvezetőkkel.

Lukács Lajos, a nyolcosztályos Bányai Júlia Gimnázium igazgatója elmondta: tavasszal sok tapasztalatot szereztek a távoktatásban, és sok kollégája azóta is folyamatosan használja a digitális teret a jelenléti tanítás mellett. Elektronikus tananyagokkal korábban nemigen voltak ellátva, de időközben azért sok megjelent és ezeket beszerezték. Felmérésük szerint a diákok döntő többsége rendelkezik a szükséges eszközökkel, okostelefonja gyakorlatilag minden nagyobb diáknak van, de az iskola is tud néhány tabletet biztosítani az arra rászoruló tanulóknak.

– Többletmunkával jár arra felkészülni, ha az egyik órában digitálisan kell tanítani a kollégának, a másikban pedig bemenni a tanterembe a kisebbekhez, de ezt tudomásul vesszük. Nyugodt környezetet, üres termet könnyen tudunk biztosítani a távoktatáshoz, hiszen a diákok fele nem tartózkodik bent az épületben – nyilatkozta Lukács Lajos. – Ami egyre nagyobb probléma, hogy ősszel már több tanáruk rövidebb-hosszabb időre kiesett a tanításból – nem feltétlen koronavírus, hanem más megbetegedés miatt –, de persze így is, úgy is gondot okoz a távollétük. Volt olyan is, aki a fertőzött gyermeke miatt nem tudott menni dolgozni, mert ugyan karanténba nem került, de fokozott veszélyt jelentene a többi tanárra. A Bányaiban egyébként is viszonylag magas a tanári kar átlagéletkora, sokan tartoznak a veszélyeztetettebb korcsoportokba. Szerencsére eddig a járvány miatt nem kellett komplett osztályoknak otthon maradniuk, csak egyes gyerekeknek. Bár a maszkot a miniszteri utasításra csak a közösségi terekben kötelező hordani, a tanteremben nem, a diákok a tanárok kérésére az órán is viselik.

– Az eseményeket figyelve nyilván lehetett rá számítani, nem ért minket váratlanul – reagált az elektronikus oktatás újbóli bevezetésének hírére Szabó István, a hatosztályos Katona József Gimnázium intézményvezetője. Meglátása szerint kollégái fogékonyabbak lettek a digitális eszközök használatára, látják, hogy egyes tananyagrészeknél kifejezetten jól jönnek a gépen összeállított feladatok, vázlatok. Az esetlegesen betegség miatt hiányzó pedagógusok is már a múlt tanévben megszokott módon tartják a kapcsolatot a tanulókkal.

– Tavasszal sikeresen estünk át a tűzkeresztségen, hiszen ugyanazt a szoftvert használta az egész tantestület, és órarend szerint tanítottunk, ami az alapja és a kulcsa mindennek. Meg is volt az eredménye, diákjaink megmaradtak a rendszeres munkánál, folyamatosan tudtuk őket ellenőrizni, értékelni, hogyan haladnak. Korlátozott lehetőségek között, hiszen a tanár személyes jelenléte nem pótolható, de sikerült megnyugtatóan lezárni a tanévet. Az érettségizők kiválóan teljesítettek, továbbtanulási mutatóink ugyanolyan jók maradtak, mint a korábbi években voltak – emelte ki Szabó István.

A Katona József Gimnázium igazgatója úgy készül, hogy miként tavasszal sem, a szülők ezúttal sem fogják kérni a digitális oktatásra áttérő diákok benti, iskola felügyeletét, de ha lesz ilyen igény – hiszen most több szülő dolgozik, kevesebb van otthon –, akkor meg fogják oldani. Szabó István is úgy véli, hogy a tanároknak sokkal nehezebb a rendes és a digitális oktatásban egyszerre helytállni, de természetesen bízik munkatársai gyakorlatában és rugalmasságában.