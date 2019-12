A párkapcsolatok nehézségeiről beszélt dr. Hevesi Krisztina

Nincs könnyű dolga annak, aki a mai felgyorsult, ingergazdag környezetben szeretné megtalálni élete párját és annak sem, aki szeretné hosszú távon is jól működtetni párkapcsolatát. Ezekről a nehézségekről és a lehetőségekről is mesélt a népszerű szakpszichológus.

A mai párkapcsolatok kihívásairól beszélt a jelenlévőknek dr. Hevesi Krisztina, egészségfejlesztő szakpszichológus, az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karának oktatója szerda este a szanki Vörösmarty Mihály Művelődési Házban.

A szakember előadását egy frappáns gondolattal indította, miszerint a házasság tökéletlen intézmény ugyan, de évezredek óta nem találtak ki ennél jobbat. Napjainkban az internet és a közösségi média használata új kihívások elé állítják ennek a tökéletlen intézménynek a működtetését és úgy egyáltalán, egy párkapcsolat kialakítását.

Az azonnaliság utáni vágy kiegészül a közösségi oldalak nyújtotta ingergazdagsággal, ami tovább nehezíti a partnerkeresést. Elvész az egyénből a küzdeni tudás képessége, hiszen minden ott van előttünk. – Gondoljanak csak bele, manapság az emberek többsége a gyors párkereséshez ragaszkodik, nem tudunk várni. Mindent azonnal akarunk. Már nem vacsorázni hívjuk el a kiválasztottat, csak egy kávéra, hogy minél kevesebb energia- és időbefektetéssel minél hamarabb derüljön ki az illetőről, vajon összeillünk-e. De a kávézásra is csak néhány kattintás után kerül sor, amikor a kiszemelt közösségi oldaláról már megtudtuk, hogy van-e háziállata, él-e a nagymamája, jár-e színházba, mennyi közös ismerősünk van – mutatott rá Hevesi Krisztina.

Ez a felgyorsult, instant világ férkőzik be a házasságokban, gyakran észrevétlenül. A szakember egyszerű, hétköznapi példán keresztül szemléltette a folyamatot. – Mindannyiunkkal előfordult már, hogy miután összevesztünk a párunkkal, egyikünk jobbra, másikunk balra indult el a lakásban. Az online világ térhódítása óta azonban sokszor nem az történik ilyenkor, hogy mindenki puffog magában kicsit, majd szépen lassan elkezd oldódni a feszültség és közelednek egymáshoz, hanem előveszik okostelefonjaikat és üzenetet váltanak többnyire ismeretlen nőkkel, férfiakkal, ahelyett, hogy megoldanák a problémájukat és elfogadnák, hogy egy kapcsolatért tenni kell, nem fog magától működni – mondta Hevesi Krisztina.

A közösségi oldalakon a rengeteg retusált, túl színezett fénykép nézegetése azt az érzést keltheti az egyénben, hogy saját partnere kevésbé vonzó, szürkébb más nőkhöz, férfiakhoz képest. A szakember hangsúlyozta, fontos szem előtt tartani, hogy ezek válogatott fotók, mindenki a legjobbat, legszebbet mutatja meg magából az interneten és ezek az emberek is ugyanúgy szoktak melegítőnadrágban, natúr arccal, kócos hajjal leülni a tévé elé egy fáradt nap után. Igaz ez fordítva is, hosszú évek, évtizedek óta mellettünk élő párunk is tud izgalmat hozni életünkbe, amikor például egy színházi estre elegánsan, csinosan öltözve jelenik meg.

Hevesi Krisztina hangsúlyozta, hogy pontosan ezek az új, közös élmények azok, amik elengedhetetlenek egy hosszú távon is jól működő párkapcsolat fenntartásához. Példaként említette, hogy sokat jelent már az is, ha akár napközben összefutunk egy ebédre vagy kávéra a párunkkal, hogy a megszokott otthoni környezetből kiszakadva lássuk őt. Szervezhetünk otthoni, közös vacsorafőzést, amikor beszélgetünk egymás gyerekkoráról, csalódásairól, álmairól, olyan dolgokról, amikről a rohanó hétköznapokban egyáltalán nem szoktunk. Minél jobban ismerjük a partnerünket, annál átláthatóbbak lesznek a veszekedéseink is, egy-egy vita során megérthetjük, miért borult ki a másik látszólag jelentéktelen dolgon.