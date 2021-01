A Kihívók szíve megszakadt Herczeg-Kis Bálintért

Az Exatlon versenyzői az ötödik héten olyan nyereményért küzdhettek, amelyet nem lehet medálokban vagy karibi élményekben mérni. A Kihívók egy emberként harcoltak magukért, de legfőképp a 18 éves, kecskeméti kiválóságukért, Herczeg-Kis Bálintért.

Bár a villában tölthették az éjszakát és a Bajnokokkal ellentétben kipihent állapotban léptek a pályára, a Kihívóknak nem sikerült teljesíteniük a háromnapos erőpróba második, keddi napra kitűzött célját. Magabiztosan és motiváltan indultak harcba a videóüzenetekért, amelyeket családjuktól kaptak volna, ha behúzzák az egész napot, de ez nem volt elég. Helyettük a Bajnokok örülhettek.

Mindannyiuk szeme könnybe lábadt, amikor szeretteikről meséltek, a Kihívók elsősorban mégis legfiatalabb csapattársukért, a kecskeméti Herczeg-Kis Bálintért küzdöttek egy emberként, aki szíve-lelke és emellett legeredményesebb játékosa a kékeknek. A 18 éves fiú mindennél jobban vágyott arra, hogy egy hónap után végre láthassa szerelmét és családját egy videóüzenet formájában, ezért nem csoda, hogy a vereséget követően nem tudta magában tartani érzéseit.

Bálint már hétfőn úgy hajtotta álomra a fejét, hogy közben családjára gondolt. Reggel ugyanezen gondolatokkal és érzésekkel ébredt, melyeket megosztott csapattársaival is. Elmesélte, hogy még soha nem volt ennyi ideig távol szeretteitől, ezért úgy gondolta, nagy erőt adna számára, ha tudna róluk valamit, vagy esetleg láthatná a barátnőjét.

– Nagyon fontos számomra a családom és nagyon nehéz, hogy nincsenek itt. Most már a barátnőmre is úgy gondolok, mint a családom és nagyon hiányzik. A mai napon csak ez fog a szemem előtt lebegni és próbálok még többet nyújtani, mint eddig. Az biztos, hogy nem fogok tartalékolni és maximálisan odateszem magam a pályán – számolt be érzéseiről és motivációiról a fiatal exatlonista a pályára való elindulást megelőzően.

Kőnig Anna az egész csapat nevében szót emelt, amikor Bálint kiöntötte a szívét. Elmondta, hogy bár ez mindenkinek egy fontos nap, megértik, hogy neki különösen az.

„Hidd el, ott leszünk mögötted, mint egy csapat és mindenki odateszi majd magát”

– nyugtatta csapattársa a könnyes szemű fiút reggeli közben.

A verseny azonban nem indult olyan jól, mint azt a vágyakozó Kihívók elképzelték. A Bajnokok már az első körben elhúztak, még az általában stabilan hozott futamok sem alakultak a várakozásoknak megfelelően.

2-0-ra vezettek a pirosak, amikor Herczeg-Kis Bálint elveszítette első futamát Móricz Dániel ellen, de szerencsére ez nem törte meg a Kihívók lendületét. Az új csapattag, Szabó Benő igyekezett bátorítani társait, mondván, hogy még semmi sincs veszve.

– Nagyon szeretném ezt a videóüzenetet, viszont nem vagyok magammal elégedett, ez most nem úgy sikerült, ahogy szerettem volna, és minden tiszteletem a Bajnokoké, hogy ennyi alvás után ilyen energiájuk van, mert én őszintén nagyon fáradt vagyok, de fel fogom pörgetni magam és a második futamot behúzom. Ez most egy olyan nap, amit muszáj lenne megnyerni, mert nagyon fontos számomra a családom és nagyon jó lenne felőlük hallani valamit – mondta Herczeg-Kis Bálint első futamát követően Gelencsér Timinek.

Bár Buzás Dorottya és Szabó Benő pontjaival megindult a kékek menetelése, tartós eredményességet nem hozott egyik győztes futam sem.

Az első kör 5-2-es eredménnyel zárult.

A második etap kezdetén Herczeg-Kis Bálint behúzta ugyan futamát Szarka Ákos ellen, a lendület ismét megakadt, a Kihívók pedig nem hogy elhúzni, kiegyenlíteni sem tudtak az egész napos harc során.

– Ha ezt most nem csinálom meg, akkor nem nézhetek meg egy videóüzenetet a barátnőmtől vagy a családomtól, és azt nem akarom – indokolta magabiztos győzelmét Bálint.

6-3-nál egy kisebb vita alakult ki a feszült Kihívók között, Dorottya ugyanis megjegyzéseket tett csapattársainak, melyeket ők jogtalannak éreztek, de hamar sikerült csillapítani a kedélyeket.

Bár Benedek Réka még tudott szépíteni, a Bajnokok könnyedén meccslabdához jutottak, az eredménytábla a tizenharmadik futam után 9-4-et mutatott. Herczeg-Kis Bálint még hárított, de Tóth Janka behúzta a pirosak tizedik pontját. A végeredmény 10-5 lett, mellyel egyértelművé vált:

A Bajnokok kapnak videóüzenetet szeretteiktől.

Herczeg-Kis Bálint összetört, eleinte barátja és csapattársa, Balogh Ricsi, majd az egész csapat igyekezett őt megnyugtatni, de nem sikerült.

A pódiumon Palik László a kékeket vallatta, akik nem csupán magukért, de egy személyben Herczeg-Kis Bálintért küzdöttek és az ő vesztesége okán lábadt könnybe a szemük a beszédek közben.

– Nagyon sajnálom, hogy nem tudtam ezt a mai napot végig küzdeni a sérülésem miatt, pedig szerettem volna. Nekem is nagy családom van és jó lett volna látni a videójukat, viszont úgy érzem, hogy ennél még jobb lett volna ez az ajándék Bálintnak, mert ő még harcolt is, és én nagyon sajnálom őt – reagált Palik László kérdésére Balogh Ricsi, aki eddigre már a könnyeivel küszködött.

– Úgy érzem, hogy a csapatból Bálintnak lenne még a legnagyobb szüksége erre, hiszen ő egy hatalmas harcos. Olyan pontokat hozott a csapatnak, hogy ha bárhogy is lehetne ilyet kérni, akkor én neki adnám ezt a lehetőséget, mert ő mindent megérdemel ebben a csapatban. Dani után Bálint a második olyan, akire nagyon felnézünk, és hiába nem lett kimondva, de ő az igazi csapatkapitány. Ha bárhogy is segíthetnék rajta, én neki adnám a részem. Sajnálom, hogy nem tudtam ma magam odatenni, pedig ő megtette, de ez sem volt elég – folytatta a zokogását elfojtani nem tudó, csupaszív Ricsi.

– Nagyon köszönöm Ricsi szavait, hihetetlenül jól estek. Elképesztően hiányzik a barátnőm és a családom, de szomorúság nincs bennem, hiszen ők mindig itt vannak velem – reagált Bálint, ám a sírástól több szót nem tudott intézni a műsorvezetőhöz, sem csapattársaihoz.

Az érzelmes pillanatok megérintették a csapat szinte összes tagját, de még a Bajnokokat is. Legtöbben Bálint miatt pityeregtek, köztük Kőnig Anna is.

– Mindent megpróbáltam, nagyon szerettem volna, ha Bálint láthatja a barátnőjét. Ugyanakkor örülök, hogy ilyen küzdő csapatban lehetek, akik közül ha valaki nem teljesít olyan jól egy nap, akkor is ott vagyunk egymásnak. Mindig felállunk, és most is így lesz. Egy kicsit búsulunk, de biztosan visszajön az a mosoly, és küzdünk tovább – foglalta össze könnyes szemmel gondolatait Anna.

A hazaérkezést követően Herczeg-Kis Bálint és Balogh Ricsi arról beszélgettek, vajon szeretteik mit mondtak volna nekik a videóban, és milyen érzéseik támadnak ezek előrevetítése közben.

„Mit üzent volna a barátnőd?”

– tette fel a kérdést Ricsi.

– Attól függetlenül, hogy nem mi nyertünk, látom magam előtt a barátnőmet, ahogy elmondja, hogy szeret és hogy hiányzom neki. Igazából ez is nagyon nagy erőt ad, de olyan jó lett volna látni azt, ahogy mosolyog – reagált könnyek között Bálint, mire Ricsi elmondta neki: úgy látja, hatalmas szíve van és nagyon szereti a családját és a barátnőjét. Szerinte ez nagyon jó dolog, és azt kívánta a fiatal fiúnak, hogy maradjanak jó sokáig együtt, hiszen nagyon szép éveket adnak egymásnak, és biztos benne, hogy mindig ott lesznek egymás mellett.

– Amikor biztos lett, hogy jövök az Exatlonba, már gondoltam, hogy nem a sporttal lesznek gondjaim, hanem mentálisan lesz ez nagyon nagy kihívás. Egyre jobban bebizonyosodik, hogy valóban fejben kell sokkal jobban itt lennem, nem testben. A legnehezebbnek azt gondolom, hogy semmi kapcsolatom nincs a szeretteimmel, és azért néha jó lenne beszélgetni velük – foglalta össze gondolatait Bálint.

Ricsi is megosztotta csapattársával, hogy szerinte mit üzenne neki a család, majd konstatálta:

„Amikor egy olyan helyen vagy, ahol épp valóra válik az álmod, nem sokat ér, ha nincsenek ott a szeretteid.”

A Bajnokok sem tartották magukban gondolataikat, Somhegyi Krisztián összefoglalta, amit mindenki más is gondolt:

– Mindenki látta a csapatból, hogy a Kihívóknak mennyit jelentett volna ez az élmény, a videóüzenet, de különösképpen Bálint volt az, aki elérzékenyült. Látni őt sírni, bennem olyan gondolatokat ébresztett, hogy szívem szerint felajánlottam volna neki az én videóüzenetemet, mert úgy gondolom, hogy neki sokkal nagyobb szüksége lett volna rá, mint nekem. Ezt a szabályok nem engedték, ettől függetlenül nagyon megható volt látni őt, ahogy ennyire sírt azért, mert nem láthatja a barátnőjét. Szerintem ez is azt mutatja, hogy mennyi mindent kivesz ez a verseny az emberből, és ha kívülről erősnek is látszunk, belül bizony nagyon el tudunk gyengülni. Egy ilyen élmény, amit ma kaptunk, igazán fel tud tölteni és képes erőt adni a továbbiakban.