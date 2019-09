A kalocsai uszoda hetekre bezárta kapuit

A városi uszoda hetekre bezárta kapuit, hogy elvégezzék a szükségessé vált karbantartásokat. A nyári dömping lecsengése után valamivel nyugodtabb időszak jön, ezért szokták pont szeptemberben elvégezni az állagmegóvó és -javító munkálatokat, ám ezúttal több feladatról van szó, mint általában.

Lényegében az összes medencéhez hozzá kell nyúlni, és némelyiknek egy az egyben új bevonatot kell adni.

– A gyermekmedence teljes fugázása most már elkerülhetetlen, mert nagyon kikopott az anyag, és hiányos is a burkolata, ezt ugyancsak pótolni kell – számolt be Szigeti Attila, a városi uszoda megbízott igazgatója. – Egyébként nemcsak ezt, hanem az úszómedencét is felújítjuk, hasonlóan a termálfürdőrészben található körmedencéhez. Utóbbi lényegében új burkolatot fog kapni azzal, hogy a meglévő hiányzó elemeit pótoljuk, majd az egészet bevonjuk kétkomponensű epoxigyantás fugázással. Ez egységes felületet fog adni a medencének, és a korábbinál sokkal jobban megfogja az üvegmozaikot – nyugtázta.

A termálmedencéknél nem csak a burkolathoz kell hozzányúlniuk, jegyezte meg Szigeti, hiszen már időszerűvé vált a mostanra berozsdásodott fémfelületek, így például az ablakkeretek, állványzatok kezelése, majd újrafestése. Ezeken felül a hagyományosnak mondható javításokat kell majd elvégezniük: takarítás, fertőtlenítés, a beltéri nyílászárók részlegese cseréje, valamint a zárszerkezetek, kilincsek javítása-pótlása. Az uszodavezető elismerte: az utóbbi pár évben el-elmaradtak egyes karbantartások, amelyeket viszont most egy kalap alatt elvégeznek.

A városi uszodában erőltetett menetben zajlanak a felújítások, amelyek végeztével szeptember 18-án, szerdán nyitnak ki újra. Addig kérik a sportolók, vendégek türelmét.