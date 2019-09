A hetényi bekötőút építése jövőre kezdődhet el

A hetényegyházi bekötőút a tervezett nyomvonalon fog megépülni az autópályáig, és új perspektívát nyithat a városrész fejlő­dése előtt. Az elkerülő út kivitelezése viszont az állam feladata – mondta el lapunknak adott interjújá­ban Szemereyné Pataki Klaudia, Kecskemét polgármestere.

– Megkezdődött a tanév, újra kilométeres torlódások alakulnak ki a hetényi úton, minimum fél óra beérni a városba. Ismét sokakban felmerül a kérdés, lesz-e bekötőút az északi elkerülőbe-autópályába, ha igen, milyen nyomvonalon és mikorra?

– Hetényegyháza élhetősége szempontjából kiemelt jelentőségű a bekötőút megvalósítása. Az eredetileg tervezett nyomvonalon fog megépülni, mert ez jár minimális érdeksérelemmel. Jelenleg az engedélyeztetési eljárás zajlik, ennek legfontosabb része az önkormányzat tulajdonszerzése: 43 ingatlant érint a kisajátítás. Ha minden a tervek szerint halad, akkor az igazságügyi szakértő által jóváhagyott ár alapján tudunk ajánlatot tenni a tulajdonosoknak – megjegyzem, a vásárláshoz 100 millió forint fedezetet kellett elkülöníteni a költségvetésben. Bízunk abban, hogy a vételi ajánlatunkat elfogadják, mert akkor harminc napon belül tulajdonba kerül az önkormányzat az érintett ingatlanokon, és le tudjuk zárni az építési engedélyeztetést. Reményeink szerint jövő év elején megindíthatjuk a kivitelezésre a közbeszerzést, optimális esetben jövő májusban lesz aláírt kivitelezési szerződésünk, utána indulhat a munka.

– Az önkormányzat 700 millió forint pályázati forrást nyert el a bekötőútra. Elég lesz?

– Ez majd a közbeszerzési eljáráson válik világossá, ahogy beérkeznek az ajánlatok. Általában az építkezéseknél – legalábbis a mostani tapasztalatok ezt mutatják – 20–30 százalékos áremelkedéssel kell számolni, azaz a kedvezőbb verzió szerint is legalább 140 millió forint pluszköltséggel kalkulálhatunk. És ahogy említettem, ott vannak még a kisajátítások is, az sem elhanyagolható tétel.

– A bekötőút sokat segíthet a reggeli csúcs idején a dugók kiküszöbölésében, emellett várható-e tőle más pozitív eredmény? Segíthet-e például vállalkozások megtelepülésében, hogy Hetényegyháza ne csak alvó külváros legyen?

– Az autópálya-kapcsolat révén ez a rész frekventált terület lesz, új perspektívát nyithat az ipari-szolgáltatási fejlesztéseknek.

– Szintén nagyon várt fejlesztés az elkerülő út, többek szerint ez szükséges, hogy a bekötő elkészülte után ne a belterületi utakra zúduljon nagy forgalom.

– Az önkormányzat saját hatáskörében annyit tud tenni, hogy a Helikon utcát rendbe teszi, kiszélesíti, így biztonságos lesz a kétirányú gépjárműforgalom. Emellett kiépítjük a Kikelet utca irányába a csatlakozást, a Hetényvezér utcát pedig leaszfaltozzuk. Utóbbi is igen nagy tétel, hiszen minimális a lakossági befizetés. Szükség lesz az említett helyszíneken a forgalmi rend végiggondolására, a teherautók esetleges kitiltására is. Itt jegyezném meg, hogy a kerekegyházi út melletti gyümölcsfeldolgozó teherforgalmát nem engedjük majd be Hetényegyházára. Csak a tisztánlátás végett tenném hozzá, hogy az üzem a székhelyét Kerekegyházára tette, és oda is fog fizetni adót. A kívánt elkerülő út megépítése viszont állami hatáskör, hiszen Kerekegyházát kapcsolná be az autópályába. Ha Kerekegyháza iparilag, gazdaságilag úgy fejlődik, hogy indokolttá válik az M5-ösbe bekötése, akkor forgalomszámlálás után az állam fog erről dönteni. Mi ebben a kérdésben legfeljebb lobbizni tudunk, de az önkormányzat saját költségvetéséből nem fogja megvalósítani ezt a legalább 2 milliárd forint költségű projektet. A hetényi úton jelentkező nagy forgalmat egyébként döntően nem Kerekegyháza, hanem Hetényegyháza termeli ki, így a bekötőút ilyen értelemben számukra sokkal fontosabb.

– Hallani olyan véleményeket a városrészben élőktől, hogy Hetényegyháza nem kap akkora figyelmet, forrást, mint amennyi mondjuk lakosságszáma alapján megilletné, és nem fejlődik úgy, ahogy szeretnék. Jogosnak tart egy ilyen felvetést?

– Úgy gondolom, hogy mértéktartóan kell gondolkodnunk. A Hetényegyházán élőket szeretném kérni, hogy tekintsenek úgy is magukra, mint kecskemétiek, ne csak mint hetényiek. Figyelembe kell venni, hogy a városnak sok szatellit települése van, amelyek szintén gyorsan benépesednek, mint például Kadafalva, Méntelek, Matkó vagy Kisfái. Nekünk ők is fontosak. De nézzük a számokat! Az elmúlt öt évben 46 kilométer út épült Kecskeméten, ebből 10 kilométer Hetényegyházán. Ez azért nem olyan rossz arány. A 4 milliárd forintos útépítési programunkból 1,6 milliárdot kapott a városrész. És rengeteg fejlesztés indult el vagy van folyamatban. Például zajlik a főtér rendezése és az iskola energetikai korszerűsítése, jövő év végére pedig elkészül az iskola és az óvoda közötti területen egy kétcsoportos bölcsőde is, amely nagy segítség lehet a kisgyerekes családoknak. Az óvodában a következő nevelési évben indul a minicsoport a két és fél év körüli kicsiknek, ez iránt szintén nagy igény mutatkozott. Akárcsak az iránt, hogy vérvétel miatt ne kelljen a kórházba bemenni, de ez a probléma is megoldódik, mert heti két alkalommal lesz laborszolgáltatás a háziorvosok asszisztenseinek közreműködésével. A kerékpárút utolsó szakasza hamarosan elkészül, idén átadunk újabb két leaszfaltozott utcát is, a jövőben pedig szeretnénk a Kossuth utcán egy összefüggő, rendes gyalog-kerékpárút rendszert megépíteni, ennek is elindult a felmérése. Az elővárosi vasútvonal tervezett fejlesztéséből ugyancsak sokat profitálhat Hetényegyháza, ezen a téren az állomáshoz történő buszos csatlakozásokat kell megtervezni.