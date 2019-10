A helyi érdekességeket ismerték meg a túrán

A Kissolti Nyugdíjas Egyesület, csatlakozva a Magyar Szabadidősport Egyesület felhívásához, ebben az évben is szervezett gyaloglónapot. Mintegy harmincan indultak neki a túrának. Az egyesület tagjai mellett az alapszolgáltatási központ Reménység Nyugdíjas Klubjának tagjai és többen a városlakók közül is részt vettek a programban.

Ezt ne hagyja ki! Smoothie mixert érhetnek a Tündérszépeknek adott szívek

A négy kilométeres útvonal a solti Szőlőhegy lankás útjain haladt át, ahol két tervezett megállónál is tartottak pihenőt a túra résztvevői, elsőként Kerti István pincéjénél, majd Iványi Norbert pincészeténél. A tulajdonosok bemutatták pincéjüket, beszéltek a solti Szőlőhegyen termelt szőlőfajtákról és a belőlük készített borokról, amelyekből meg is kínálták a túrá­zókat.

– Célunk volt, hogy településünk értékeivel megismerkedjünk, gyalogos kirándulásunkon fedezzük fel a solti Szőlőhegy szépségeit. Örömmel láttuk, hogy fiatalok is foglalkoznak szőlőműveléssel és a borok készítésével. A jövőre nézve bizakodással tölt el bennünket, hogy Solton a fiatal generáció megőrzi és továbbviszi a solti szőlő- és borkultúra régmúltban gyökerező hagyományait, és abból is kaptunk ízelítőt, hogy a mai modern technológiákat is felhasználják a minőségi solti borok készítésében – összegezte a napot Hegedűs Józsefné Marika, a Kissolti Nyugdíjas Egyesület vezetője.