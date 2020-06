A balkonkertészet nagy népszerűségnek örvend Halason

Az elmúlt két hónapban az otthonaikban maradt polgárok egyre több időt szenteltek házaik, lakásaik felújítására, csinosítására. Tekintve, hogy a karanténidőszak egybeesett a tavaszi jó idő beköszöntével, az otthonok felvirágoztatására is komoly kedvet kaptak az emberek.

Nem csupán a családi házak udvarait, hanem a társasházak erkélyeit is előszeretettel díszítették fel a lakók különféle növényekkel. A balkonkertészet idén tavasszal szokatlan népszerűségre tett szert. Kőhegyiné Püspöki Terézia halasi virágkötő is ezt erősítette meg érdeklődésünkre.

– A mi üzletünk a piac útvonalán található, így nálunk korábban nem annyira volt jellemző a palántavásárlás, viszont az elmúlt hónapokban olyan sokat adtunk el belőlük, hogy azt gondoljuk, ez a karanténidőszaknak köszönhető. Ráadásul nagyon sok olyan vevőnk volt, akik sosem próbálkoztak még kertészkedéssel – mondta.

A virágok mellett a fűszernövények is nagyon népszerűek a vásárlók körében.

– Ez most is látszik a kínálatunkon, hisz folyamatosan öt-hat féle fűszernövényt árulunk, van például bazsalikom, zsálya, citromfű, citromos és málnás menta. A virágok között töretlenül népszerű a muskátli, a petúnia és a bársonyvirág, de akinek az erkélye árnyékos helyen van, fuksziát vitt, a tűző napot kedvelő növények közül pedig a pistikét viszik szívesen a vevők. Ezeket a virágokat élénk színeik miatt kedvelik – részletezte a vásárlói szokásokat a halasi virágkötő.

Kőhegyiné Püspöki Terézia az erkélyeken kertészkedőknek azt javasolja, ahhoz, hogy egész nyáron szépek legyenek és virágozzanak a növények, mindenképp jó minőségű virágföldbe ültessék őket és gondoskodjanak a heti szintű tápanyagoldat-szükségletükről. A nyári nagy melegben fontos a napi szintű öntözés, hisz a balkonokban kevés föld fér el, ahonnan a víz hamar elpárolog, gyorsan elhasználja a növény. Oda kell figyelni továbbá arra, hogy a locsolás reggel és este, a hűvösebb órákban történjen.