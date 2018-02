Üvegpalackkal támadt a nő a biobolt eladójára

Vádat emeltek az ellen a kecskeméti nő ellen, aki üvegpalackkal támadt az egyik kecskeméti biobolt eladójára, majd áldozatát a hajánál fogva még a raktárba is berángatta és bezárta.

A 38 éves kecskeméti nő tavaly szeptember 23-án délelőtt vásárlást színlelve több termékről is kérdezgette az eladónőt a belvárosi bioboltban. A pulthoz vitt egy gyógyvizes üvegpalackot és elővette a pénztárcáját, mintha fizetni akarna. Ehelyett azonban egy hirtelen mozdulattal felkapta az üveget és az eladót többször fejen ütötte, majd lökdöste is. A bolt alkalmazottja a földre esett, támadója azonban tovább ütlegelte. A rabló közben benyúlt a pénztár nyitott fiókjába, belemarkolt a papírpénzbe és kivett 4 ezer forintot, végül a kasszát az eladónő fejéhez vágta.

A sértett megpróbált kimenekülni az üzletből, de a vádlott a hajánál és a ruhájánál fogva megragadta és a raktárba rángatta, majd egy fém polcot húzott az ajtó elé, hogy bezárja az eladót. Menekülés közben a rabló még magával vitte a sértett táskáját is, benne mobiltelefonnal, 100 ezer forint készpénzzel és személyes iratokkal. A sértett ki tudott jönni a raktárból, mert a fémpolc eldőlt. Horzsolásos, zúzódásos és repesztett sérüléseket szenvedett.

– A folyadékkal teli üvegpalack az ütések erejét megnövelte, de számolni kellett azzal is, hogy a törött üvegcserepek súlyosabb sérülést is okozhattak volna. Az, hogy az eladónő nem sérült meg súlyosabban, nem a rablón múlt – mondta el dr. Négyessyné dr. Bodó Marianna, a megyei főügyészség helyettes szóvivője.

Kiderült az is, hogy a vádlott a rablást előtt egy fodrászüzletben is járt, a fodrász figyelmét időpontkéréssel elterelte, és elemelt egy, a bejárat melletti fotelben lévő női táskát. Ugyanezzel a módszerrel lopott még másik négy belvárosi üzletből is.

Az ügyészség a jelenleg előzetes letartóztatásban lévő, büntetlen előéletű nőt rablás, személyi szabadság megsértése, súlyos testi sértés bűntettének kísérlete és üzletszerűen elkövetett lopás bűntettével vádolja, amely a bűnhalmazat miatt 12 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.