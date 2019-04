Nem jól vizsgálta meg a gyermekorvos a mellkason szúrt kislányt

Másfél év felfüggesztett börtönt kapott egy lajosmizsei nő, akinek fia 2015-ben kis híján megölte saját lányát, ám a nagymama a rendőrök előtt letagadta, hogy unokája megsérült, a gyermekorvosnak meg azt hazudta, hogy üvegbe esett. Bűnösnek találta a bíróság az orvost is, mondván, vizsgálata nem felelt meg a szakmai előírásoknak.

Az apa, T. József együtt élt lajosmizsei otthonában 2014-ben született kislányával, a szüleivel és testvérével. Élettársa 2015 májusában elhagyta őket, ezt a férfi nem tudta feldolgozni és drogokhoz nyúlt. Akkor, amikor 2015. szeptember 10-én kislánya ellen fordult, már négy napja folyamatosan kristályt szippantott, amitől hallucinált, feszült volt és úgy vélte, családtagjai meg akarják őt ölni, gyermekét el akarják tőle venni. Ezt többször el is mondta.

A szörnyű bűncselekmény napjának reggelén a férfi magához vett egy 21 centiméter pengehosszúságú konyhakést. Bal karjával magához ölelte kislányát, a jobb kezében tartott késsel pedig legalább négyszer mellkason szúrta gyermekét. A férfi ez után magában is kárt tett: háromszor mellkason szúrta magát a késsel. Mindketten véresek lettek, mikor ezt T. József szülei is észrevették, kicsavarták fiuk kezéből a kést, apja fel is pofozta a magából kikelve síró és ordítozó vádlottat. Rövid időn belül a rokonság értesítette a mentőket és a rendőrséget. A kiérkezett mentők a kislányt nem vizsgálták meg, mivel a rokonok azt állították, hogy csak T. József sérült meg öngyilkossági kísérlete közben.

Miután a rendőrök és a mentők elhagyták a helyszínt és magukkal vitték a férfit a kórházba, a vádlott édesanyja észrevette a kislány mellkasi sérüléseit, majd T. József testvéreivel együtt elvitték a kislányt a körzeti orvoshoz. Ott a rokonok azt állították, hogy a gyermek üvegcserépbe esett. Az orvos nem ismerte fel a szúrt sérüléseket, nem vette észre, hogy azok a mell- és a hasüregbe hatoltak, ezért csak lefertőtlenítette és letapasztotta a sebeket. Így a kislányt hazavitték, ám ő alvás és evés után vért hányt, ezért a rokonok délután mentőt hívtak hozzá. Az orvosok az életveszélyt a Szegedi Klinikán elhárították.

A Szegedi Ítélőtábla 2017-ben 13 év fegyházra ítélte T. Józsefet, egyúttal megszüntette szülői felügyeleti jogát. Egy másik perben viszont a 60 éves nagymamának és a gyermekorvosnak is bíróság elé kellett állnia. A Kecskeméti Törvényszék ebben hétfőn hirdetett ítéletet. Mint megállapították, a nagymama a rendőrök és mentők előtt letagadta azt, hogy a fián kívül az unokája is megsérült, ezért csak a fiát vitték el a háztól. Dr. Sárközy Szabolcs, a törvényszék sajtószóvivője közölte azt is: a házi gyermekorvos vizsgálata nem felelt meg a szakmai előírásoknak, az orvosi dokumentációt nem megfelelően készítette el, nem értékelte kellőképpen a beteg állapotát, valamint nem győződött meg a beteg sérüléseinek szúrt jellegéről sem. Továbbá elmulasztotta annak tisztázását is, hogy a gyermek életveszélyben van-e.

A nagymama csak akkor hívott mentőt, mikor órákkal később a gyermek hányni kezdett. A kórházban életmentő műtétet hajtottak végre a kislányon. A szakértő szerint a szúrások következtében nagy vérveszteséggel járó, életveszélyesek sérüléseket szenvedett el, amely esetén a halálos eredmény csak a késői szakszerű orvosi ellátás miatt nem következett be. A bíróság megállapította: a gyermek szakszerű orvosi ellátását, mind az orvos, mind a nagymama késleltette magatartásával, ezzel növelve a halálos eredmény bekövetkezésének kockázatát, valamint a kislánynál nagymértékű állapotromlást idéztek elő.

A bíróság az orvos bűnösségét foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetésben, a nagymamáét pedig segítségnyújtás elmulasztásában állapította meg. Ezért az orvost 2 évre próbára bocsátotta, a nagymamát pedig 1 év 6 hónap – végrehajtásában 3 év próbaidőre felfüggesztett – börtönre ítélte. Az ítélet nem jogerős.