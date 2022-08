Csehi Tamás, a remek tavaszt futó Harta játékos-edzője a tavaszi idény második felében rendre lenyilatkozta, hogy mivel jó passzban van-a csapata és egyre eredményesebb is, a játéka is egyre meggyőzőbb, karakteresebb, ezért az a leghőbb vágya, hogy együtt maradhasson a keret. A játékos-edző ezen álma valóra válni látszik, sőt.

–Nagyon örülök annak, hogy sikerült megtartani a tavaszi keretet, sőt a kapus Áman Márk és a támadó Sibalin Dániel leigazolásával még jelentősen erősödhetünk is. Azt gondolom, hogy a Sibalin Danival nagyon nagyot húztunk. Régóta kerestünk egy klasszikus, igazi befejező csatárt, és az első két edzőmérkőzésen és az örkényi Rózsavölgyi emléktornán is bizonyította, hogy az ő személyében megtaláltuk. Mellette ott van még elöl Erdei Vince, tehát két remek ékem van, ha menetrendszerűen jönnek majd nekik a szélről a labdák, akkor remek szezont fognak produkálni ők is, a csapat is. Ha továbbra is így muzsikálnak együtt, mint a felkészülési mérkőzéseken, akkor nagyon szép idény elé nézünk.

A előző, 2021/22-es idényben ősszel sem volt rossz a csapat, viszont tavaszra vált igazán ütőssé.

– Tavaly ősszel még kerestük magunkat, tavaszra azonban már összeszoktunk, akkor már jó volt a csapat. Nagyon sok munka volt ebben.

Én a munkában hiszek, mindig is abban hittem, és azt gondolom, hogy most szerencsés helyzetben vagyok, ugyanis olyan játékosokkal dolgozhatok együtt, akik partnerek ebben, járnak rendszeresen edzésere, lehet velük dolgozni, lehet velük kimerítően gyakorolni, és nem az van, hogy csak összeröffen a társaság hétvégén, hogy lejátsszon egy bajnokit, ami majd ahogy esik, úgy puffan. Nagyon örülök, hogy az eredmények kezdenek engem igazolni, így látta ezt a vezetéség is, ezért is igyekeztek teljesíteni a tavasz végi óhajomat, és így látja minden bizonnyal az önkormányzat is. Meggyőződésem, hogy megérdemeljük a támogatást, és nem csak azért, mert most éppen megy a felnőtt csapatnak, hanem azért is, mert rengeteg fiatal játékosunk van, akik 21-22 évesek, és akikben nagy potenciál van, ám ahhoz, hogy ők a Harta színeiben és a Harta javára futhassák ki magukat, anyagi biztonságra van szükség. Hogy érezzék, hogy nálunk van jövő, van perspektíva.

A Harta csapata a trófeával, álló sor balról: Áman Márk, Csehi Tamás, Sümegi József, Sibalin Dániel, Tóth Barna, Pinter Csaba ,Herceg Lajos. Elöl: Grecu Sebastian, Varga Milán, Makó Barnabás, Pinczési Bence, Vizi Milán, Danó Dominik, Hamar Erik. Fotó: Vincze Miklós/archív-felvétel

A felkészülést egyébként – akárcsak a túlnyomó többség a megyei labdarúgásban – július 12-én kezdték meg. Az első héten két edzést vezényelt Csehi Tamás.

– A hétvégén Előszálláson játszottunk egy pályaavató mérkőzést. Ott 8-1-re nyeretünk, de ott nem is az eredmény volt a lényeg, hanem hogy az első mérkőzést egy alacsonyabb osztályú csapat ellen játsszuk. Azt követően a Kiskőrössel játszottunk, azon a meccsen sikerült 6–3-ra nyerni. A pokoli meleg ellenére maximálisan elégedett voltam a társasággal.

Látványos gólokat rúgtunk, de ez nem sokat jelent, még nagyon az elején járunk.

Van még egy hónapunk a felkészülésre, szeretnénk nagyon sokan dolgozni annak érdekében, hogy ígéretes idény elé nézzünk. Azt gondolom, hogy ez a csapat megérett arra, hogy dobogó közeli helyen végezzen. Sikerrel szerepeltünk az örkényi tornán, amelyet megnyertünk. Ezt követően az Akasztóval játszunk két felkészülési mérkőzést. Augusztus 6-án és 13-án találkozunk velük, mind a kétszer Hartán, hiszen az ő pályájuk szeptember elejére fog elkészülni, és augusztus 19-én Solton zártuk egy pénteki mérkőzéssel a felkészülést. Az azt követő hétvégén pedig Kalocsára megyünk vasárnap, tehát egy igazi szomszédvári derbivel kezdjük a bajnokságot. A Kalocsa elleni meccsek mindig remek derbik voltak, ezután is azok lesznek. De egyébként mindegy, hogy kivel játszik az ember, ha felkészül rendesen, ha rendesen dolgozik a felkészülés alatt, akkor a mérkőzéseken is ki fog jönni a beletett munka. Ez a csapat sokra hivatott, ez meggyőződésem. Bízom a fiúkban. mindenképpen szeretnék érmet szerezni ebben az idényben. Persze miközben vágtatnak a srácok, én óva intem a társaságot az elbizakodottságtól. A fiatalok hajlamosak egy-két siker után elbízni magukat, azon vagyok, hogy ez ne történhessen meg. A szokásosnál is többet beszélgetek velük a táblánál, megmutatom nekik, hogy mikor, hogyan, hova kell mozogni, vagy mit kell csinálni, amikor esetleg fáradunk. Hogy hogyan kell visszazárni, hogyan kell egy kicsit pihenni, sok trükköt igyekszem átadni nekik. Kicsit szeleburdiak a mai fiatalok, de nagyon örülök, hogy sok nálunk a fiatal, mert viszont velük lehet dolgozni. Azért is maradtam Hartán ,mert látom azt, hogy van előre, van irány, van perspektíva. A sikeres, mögöttünk álló tavaszi szezont követően magasra tesszük magunk előtt a lécet, és ezt szeretnénk a 2022/23-as idényben át is ugrani.