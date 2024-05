Az eseményt egy motoros hajtányos felvonulással ünnepelték és minden állomáson – Kecskemét, Törökfái, Jakabszállás, Bugacpuszta, Bugac, Bugac felső, Hittanya, Nagybugac, Szank, Kiskunmajsa – megálltak és helybéliekkel együtt örvendtek, hogy most már legalább ilyen formában működik a kisvasút.

Ismét hajtánynapot szerveztek

Fotó: Tapodi Kálmán

Szankon sokan várták az érkezésüket dudálással már messziről jelző hajtányosokat, akiket egy-egy kupica pálinkával is megkínáltak. Az érkezőket Varga Ferencné polgármester köszöntötte az egykori állomásépület melletti megállónál. A község vezetője arról is mesélt, hogy sok szankinak van kötődése a kisvasúthoz, középiskolás korában maga is azzal utazott Szank és Majsa között, majd onnan tovább a fővárosba. Az 1928-ban létesült gazdasági kisvasút bekerült a helyi értékek tárába is.