Balira utazott Jákob Zoli, hogy teste és lelke is megtisztuljon a negatív energiáktól – figyelt fel rá a borsonline.hu.

Lelki megtisztulásra vágyott Jákob Zoltán

Fotó: Szabolcs László / Bors

– Kókuszvízzel fürdetve tisztít a balinéz gyógyító. Remélem sikerült megtisztítania a lelkem a negatív energiáktól – írja Instagram-bejegyzésében Magyarország egyik leggazdagabb embere.

A szeánszról egy videót is feltöltött, amelyből kiderült, hogy Zolit először kókuszvízzel leöntötték, majd azzal az arcát is meg kellett mosnia alaposan, és a száját is ki kellett vele öblítenie. Ezt követően rizsszemeket raktak a homlokára, majd egy szoros kötést tettek a fejére és a csuklójára. A műkörmöskirálynak ezt követően csengőszóra mantráznia kellett egy virágokkal díszített Buddha-szobor előtt.

„Az angyaloknak nincs negatív energiájuk.” – írja Jákob Zoli egyik követője.

„Szerintem nincs negatív energiád! Aki ennyit segít másokon, annak nem lehet negatív energiája. Mindegy, hogy teszed, miért teszed, a jó mindig visszatér ahhoz, aki adja” – írta egy másik rajongója.