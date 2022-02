Bugacon Tholt János öröksége óriási, hiszen ott korábban ő vitt szinte mindent. – A feladat adott volt, egy az egyben az ő helyét kellett átvennem. Így is lett, az óvodásoktól kezdve a nagyobbakig, minden korosztállyal én foglalkozom, de az U14-es csapatnál segítségemre van Deli Mihály is, akivel a felnőttben csapattársak is vagyunk. A felnőttcsapatba eredetileg csak játékosként igazoltam, azonban az utánpótlás mellett ott is ellátom a szükséges adminisztratív feladatokat. Jani szerencsére játékosként továbbra is a felnőttcsapat rendelkezésére áll, és bár az előző szezon végén többek közt elbúcsúztattuk őt is, még ebben a szezonban is többször a segítségét kellett kérnünk, mert létszámgondjaink akadtak, amit a csapat nevében ezúton is köszönök neki.