A projekt célja volt, hogy a Petőfi-kultusz szellemét, illetve a Petőfi Emlékévek aktualitását felhasználva egy olyan projekt valósulhasson meg, amely közösséget épít, erősíti a helyiek szülőföldjükhöz való kötődését, és amely a megvalósítási időszakát követően is tovább folytatódhat – olvasható a közleményben, melyben hangsúlyozták, hogy a célok eléréséhez fontosnak tartották, hogy Petőfi Sándor személyét minél közelebb tudják hozni gyermekekhez és felnőttekhez egyaránt. Bánföldi Szilárd színművész lett „a mi Petőfink”, aki a rendezvényeken és a közösségi médiafelületeken is folyamatosan és sikerrel személyesítette meg a költőt. Imázsfilmként is szolgáló videóklip készült Bánföldi Szilárd főszereplésével, a gyergyószentmiklósi No Sugar együttes által megzenésített, a Hegyek között című Petőfi-vershez.

Mint fogalmaztak: „a pályázat megvalósítása során nem csak képletesen, hanem szó szerint is Petőfi nyomában jártunk: a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóságával együttműködve tematikus Petőfi-túrákat indítottunk a vármegyei természetvédelmi területeken.”

A Petőfi-kultusz életben tartása és a vármegyei közösség- és identitásfejlesztés szempontjából is kulcsfontosságú volt a fiatal generáció megszólítása. Ennek érdekében vetélkedőt, versmondóversenyt, rajzversenyt hirdettek, illetve múzeumpedagógiai foglalkozásokra csoportokat szerveztek a kiskőrösi János Vitéz Látogatóközpontba, valamint a Cifrapalotába Szórakaténusz játékmúzeumba.

– Természetesen a virtuális térben is igyekeztünk megszólítani a fiatalokat. Elkészült a Talpon a magyar online játék, amelyben Petőfi karakterével haladhatunk végig egy akadálypályán. Szintén ezt a korosztályt célozták meg elsősorban a LEGO élményépítések, amelyek során két, Petőfivel kapcsolatos LEGO óriásmozaikképet kellett közösen kirakni.

Nagy sikere volt azoknak a rendhagyó történelemóráknak is, amelyeket a Magyar Nemzeti Levéltár Bács-Kiskun Megyei Levéltárával közösen szerveztünk a diákok – és esetenként felnőttek – számára összesen 10 alkalommal.

Hirdettünk tovább fotó-, videó-, valamint illusztrátori pályázatot, továbbá minitárlatokat szerveztünk a Neumann János Egyetemen – olvasható a közleményben.

A Petőfi által is megénekelt alföldi táj szépségét tárták az olvasók elé

Több Petőfi-kultuszt erősítő kiadvány is megjelent Bács-Kiskun Vármegye Önkormányzatának gondozásában: készült versgyűjteményes kötet a ballagó diákok számára; a Petőfivel utazom kiadvány és a hozzá tartozó útlevél, valamint a képeslapok a 10-14 éveseket kalauzolja végig azokat a vármegyei településeken, emlékhelyeken, ahol a költő hosszabb-rövidebb ideig élt; a Barangolás a Kiskunságban kötet pedig az Alföld Petőfi által is megénekelt szépségét tárja az olvasó elé, illetve egyfajta útikönyvként is szolgál. Filmsorozat is készült Petőfi Bács-Kiskun vármegyei kötődéséről, tevékenységéről, valamint 3 vármegyei mese elevenedett meg animációs kisfilmek formájában. Szerveztek még többek között tudományos konferenciát és elkészült a fi200 brand márkastratégiája is. A projekt keretében 2022-ben és 2023-ban is megrendezték Baján a Folkfesztet. A Félegyházi Táncszínház vármegyei településeken vendégszerepelt a János Vitéz táncjátékkal, a Kecskeméti Katona József színházban pedig a Tigris és Hiéna című darab volt megtekinthető öt alkalommal. Folytatódtak a járási sportrendezvények is a Bács-Kiskun Megyei Szabadidősport Szövetség közreműködésével.

A projektet konzorciumban valósították meg Kiskunfélegyháza, Kunszentmiklós és Szabadszállás önkormányzataival, valamint a KŐRÖSSZOLG Kiskőrösi Önkormányzat Településüzemeltetési Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft-vel. A projektet és egyben a Petőfi-emlékéveket egy nagyszabású gálaműsorral zárták a kecskeméti Hírös Agórában.