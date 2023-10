Ezt követően Kispálné dr. Lucza Ilona, az Országos Petőfi Sándor Társaság elnöke vette át a szót, aki a hazai hagyományápolásról, a hazai emlékhelyek megújulásáról beszélt. Kiskőrösön egy teljesen új kiállítás nyílt tavaly, amely a költő életét az irodalmi tevékenységén keresztül mutatja be. Majd Szedmák Tamás alpolgármester, a 2020 októberében megalakult Petőfi 200 Emlékbizottság ügyvezető alelnöke, aki a település programjainak a koordinálója volt elmondta, hogy a grémium hatalmas munkát végzett azért, hogy méltón ünnepeljen a város. Ekkor már folyt a múzeum épületének a felújítása, a kiállítások tervezése, a Petőfi-versautomaták tervei is készen voltak. Sőt ekkor készült el a prémium Petőfi likőr is, amelyet több ezren is megkóstoltak. Tavaly októberben a Petőfi-szülőházat történelmi emlékhellyé avatták, miközben egy teljesen megújult tárlat várta a látogatókat. Petőfi életét egy szabadtéri kiállítás mutatta be a Luther sétányon. Felújították azt a Petőfi-vonalat is, amely a szülőháztól indul, hogy végigvezesse az érdeklődőket a városon, amelyek a költő életéhez kapcsolódó helyeket mutatja be 27 állomással. Majd 2022. december végén nagy szabású szilveszteri program keretében emlékezett a város közönsége a nagy szülöttjére. A Petőfi-kultuszról Prepszent István gyűjteményéből állítottak össze egy kiállítást, sorolta az eseményeket az alpolgármester.

Ezt követően dr. Filus Erika, a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum igazgatójának a beszámolója következett, amely csatlakozott a rendezvénysorozat bemutatójához. Az intézmény azon rendezvényeiről szólt, amellyel bekapcsolódtak a városi és a megyei programsorozatba. Szólt az új kiadványokról, így arról, amely a Petőfi-kultusz történetét mutatja be, illetve egy olyan színezőt is kiadtak, amelyek kimondottan gyerekeknek szólt.

Emlékkaput avattak

Az összefoglaló után egy olaszországi testvérkapcsolat születésének lehettek tanúi a résztvevők. Noto város képviselője és Domonyi László polgármester szignálta az együttműködést. Délután a költő szülőháza előtt folytatódott a városi nyilvános rendezvénysorozat, ahol a Petőfi Műfordítói Szoborpark bejáratánál egy, a programsorozatot lezáró emlékkaput avattak, amelyet Dajka Adrienne tervezett. Majd Tóth Péter Lóránt versvándor előadása után magyar tölgyet ültettek a múzeum udvarán.

Több mint kétszáz helyen járt a Petőfi-kiállítás

A munka után a művelődési házba várták a megemlékezőket, ahol a közönséget Domonyi László polgármester köszöntötte az intézmény színháztermében. Hangsúlyozta: több mint száz kisebb nagyobb eseményre várták a város polgárait a másfél éves programsorozat keretében. Majd felsorolta azokat a beruházásokat, amelyekkel gazdagodott a város.

Závogyán Magdolna kultúráért felelős államtitkár mondott ünnepi beszédet a művelődési házban

Fotó: Pozsgai Ákos

Závogyán Magdolna kultúráért felelős államtitkár is megtisztelte a rendezvényt, aki az országban tartott megemlékezésről szólt. Mint mondta csak a Petőfi-kiállítást bemutató buszjáratok 361 nap alatt, 15 ezer kilométert tettek meg, 226 helyen álltak meg 61 ezer érdeklődőnek mutatták be a tárlatot. Közben 58 olyan helyen is megálltak, ahol Petőfi Sándor megfordult. Majd dicsérettel illette Kiskőrös város vezetését, a település közönségét, a művelődési házat és a múzeumi egységet, akik méltó módon emlékeztek meg a város nagy szülöttjéről. Végül Demeter Szilárd, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója méltatta az országban és a városban tartott egész éves programsorozatot.