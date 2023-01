– Újságíróként az ön számára mindig is kiemelt téma volt Petőfi. Honnan indult ez a mély érdeklődés a költő iránt? – kérdeztük a Kecskeméten élő és író Borzák Tibort.

– A Petőfi Népe egykori újságírójaként az 1980-as évek elején találkoztam először Szabadszálláson Hrúzokkal, nem sokkal később pedig Bólyon Petrovicsokkal. Izgalmas családmeséket hallottam tőlük, tulajdonképpen akkor dőlt el, hogy érdemes lenne további rokonokat is felkutatnom. Aztán hozzákezdtem, egyre terebélyesebbé vált a származásfa, a történetek pedig rendre csak gyűltek. Az élmények hatására felvetődött bennem, hogy összegezni kellene a kutatásaimat és ezt a különleges időutazást.

– Így született meg a könyv?

– Igen. A Rokonom, Petőfi című kötetem 2016-ban látott napvilágot, benne 12 családfarajzzal és 100 fotográfiával. Ezután újabb hozzátartozók jelentkeztek, sőt a mai napig megkeresnek olyanok, akik úgy vélik, vérségi kötelékben állnak a híres költővel és segítsek nekik eligazodni a családfakutatásban. Lelkes lokálpatriótákkal szerettük volna hagyományossá tenni a Petrovicsok és Hrúzok országos találkozóját, így a 2009-es kecskeméti rendezvény után tíz évvel, 2019-ben Kiskunfélegyházán gyűlt össze az oldalági rokonság, 2022 nyarán pedig Szabadszálláson. Reménykedem benne, a jövőben mindig lesz olyan település, ahol befogadják ezt a sokakat megmozgató, népszerű programot. A téma felkarolása ezzel azonban még nem ért véget.

– Ennek eredménye lett a film?

– Valóban, a könyvem alapján készítettük el 2019 és 2022 között a Rokonom, Petőfi című dokumentumfilmet, amit Hajduk Mártával és Novák Lajossal együtt hárman jegyzünk. Petőfi-bicentenárium ide vagy oda, egy fillér támogatást nem kaptunk hozzá, így mi független alkotókként ezzel tisztelgünk a költő születésének 200. évfordulója előtt. A közel egyórás dokumentumfilmet a KárpátPress forgatta le.

– Körülbelül hányan élnek ma a rokonságból?

– Petőfi Sándornak nincs egyenesági leszármazottja, hiszen Zoltán fia fiatalon, 21 évesen meghalt, gyermeke nem volt.

Viszont a költő édesapja és édesanyja testvérei révén, oldalágon ma is sok rokona él köztünk.

A több évtizedes kutatásom során mintegy kétszáz leszármazottal kerültem kapcsolatba, a családfavázlatokon azonban jóval több felmenő szerepel, egyes becslések szerint pedig akár hatszázan is lehetnek.

– A filmben hány családot ismerhet meg a közönség?

– A könyvem 12 családról szól, a filmben ebből hat családot mutatunk be. Hrúz Mária és Petrovics István mai oldalági rokonai: Andrásfalvy Bertalan néprajzkutató, Bognár Zalán történész és családtagjai, Petőváry Attila gerelyhajító és Petőváry Zsolt vízilabdázó, a szabadszállási Molnár Istvánné Lukácsi Ilona, a debreceni Petheő Judit, ifj. Hankiss János író, Hankiss Ilona opera-énekesnő. Általuk megismerhető elődeikre Petőfi is büszke lenne. Elmondhatom, hogy valamennyien szerények, ugyanakkor büszkék rokonságukra. Ők is fordulatos korban élnek, éltek, emberi sorsuk a költőéhez hasonló. Tetteik, kitartásuk, hazaszeretetük, családjuk bemutatása példa lehet arra, hogyan lehet megtalálnunk saját utunkat a világban.