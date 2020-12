Változhat a hulladékszállító Nagykőrösön

A napokban előterjesztést nyújtott be a nagykőrösi képviselő-testülethez Vozárné Ragó Ildikó, a nagykőrösi KÖVA-KOM Nonprofit Zrt. vezérigazgatója, Javaslat a települési hulladékkal kapcsolatos feladatellátás 2021. január 1-től történő módosítására címmel.

Az előterjesztésben a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatáshoz kapcsolódó alvállalkozói tevékenység megszüntetésére tesznek javaslatot 2020. december 31-ével. Ennek egyik oka, hogy a hulladékgazdálkodó cég vesztesége csökkenjen.

Az előterjesztésben olvasható, hogy a KÖVA-KOM a hulladékszállítási tevékenységet közel 26 ezer lakosnál végezte Nagykőrösön és Kocséron, melynek hatékony ellátásához a szükséges fedezet nem volt biztosított. A KÖVA-KOM 2017. március 1-jei hatállyal kötött alvállalkozói szerződést az ÖKOVÍZ Nonprofit Kft.-vel, a DTKH Nonprofit Kft. jogelődjével a hulladékgazdálkodási feladatok ellátására. Az azóta eltelt időben a bérköltségek jelentősen emelkedtek, emellett a gépjárműpark műszaki állapota folyamatosan romlott.

A beszámoló szerint rendszeresen jelezték a közszolgáltató felé a díjfelülvizsgálatra vonatkozó igényüket, azonban az NHKV szolgáltatási díjpolitikájára hivatkozással a módosítást elutasították. Azt is megemlítik, hogy rendszeres és jelentős mértékű az alvállalkozói időszak alatt a DTKH KÖVA felé jelentkező kintlévősége is, mely esetenként likviditási problémát jelentett, más ágazatok hatékony ellátását is veszélyeztetve. A veszteség pedig évről évre nőtt a nagykőrösi alvállalkozónál: az idei év végére ez 28 millió forintnál is több lehet.