Új üzemrésszel bővült a félegyházi baromfifeldolgozó

Kapacitásbővítő beruházás során új üzemmel gyarapodott a kiskunfélegyházi Integrál Zrt. baromfifeldolgozó üzeme. Az 1,4 milliárd forint összegű fejlesztést a Pénzügyminisztérium a nagyvállalati beruházási támogatási programban 559 millió forint vissza nem térítendő támogatással segítette. Az új üzem ünnepélyes átadását pénteken tartották.

Az új élőállat fogadó- és vágó üzemrész átadásával egy beruházási folyamat végéhez érkezett az Integrál Zrt. Dr. Horváth Sándor a társaság elnök-vezérigazgatója a pénteki átadási ünnepségen elmondta, fontos mérföldkő ez a számunkra, hiszen a hízott víziszárnyas üzemük elsősorban export piacokra termel és ez önmagában is meghatározza, hogy a technológiai fejlesztésben nem maradhatnak el. Ugyanakkor ezzel az új üzemrésszel munkatársaiknak is jobb munkakörülményeket biztosítanak és az állatvédelem területén is előreléptek, mert a beruházás eredményeként klimatizált helyen tudják fogadni az érkező vízi szárnyasokat. Az elnök-vezérigazgató arról is beszámolt, hogy ebben az évben a madárinfluenza járvány miatt csak minimális mennyiségben tudtak partnereinknek szállítani. A koronavírus járvány miatt pedig a turizmus, a gasztronómia, a szállodák belföldön és külföldön is nehéz helyzetbe kerültek, így az Integrál Zrt. is.

Munkatársaikat azonban a járványok miatt nem bocsátották el, csökkentett munkaidőben, átcsoportosításokkal és az állami támogatás igénybevételével oldották meg a foglalkoztatásukat. Az Integrál Zrt. elnöke abban bízik, hogy az őszi szezonban, mind a belföldi, mind az export piacokon megindul a növekedés.

Dr. Horváth Sándor beszámolt arról is, hogy a beruházás vonatkozásában kedvező időszakban hozták meg a döntésüket, a Pénzügyminisztérium pedig a nagyvállalati beruházási program keretében felkarolta elképzelésünket. A beruházás fő célja a vágási kapacitás bővítése volt, így az üzem alkalmassá vált 1600 élő állat levágására egy óra alatt. A meglévő üzemekhez könnyűszerkezetes üzemet kapcsoltak 2050 négyzetméter nagyságú területtel és átadtak egy modern korszerű technológiával felszerelt függesztő, vágó, zsigerelő pályát is. A fejlesztés eredményeként az üzemi hasznos alapterület közel tízezer négyzetméterre elemelkedett. A beruházás összköltsége 1,4 milliárd forint volt, amelyhez 559 millió forint vissza nem térítendő állami támogatást kaptak. A beruházás részeként egy 215 kilowattos teljesítményű napelemes kiserőművet is építettek, a megújuló energiatermeléshez ugyancsak 54 millió forint vissza nem térítendő állami támogatásban részesültek – részletezte az elnök.

Lezsák Sándor a térség országgyűlési képviselője elmondta, az Integrál Zrt. nem csak a szakma zászlóshajója, de emellett meghatározza Kiskunfélegyháza és a környék életét is. Nem csak úgy, hogy az egyik legtöbb munkavállalót foglalkoztató cég, de emellett részt vesz a térség kulturális életében is. Több mint 500 családnak ad munkát és tizenhét boltot üzemeltet Félegyháza környékén. Olyan derűlátás van ebben a cégben, amely legyőz minden legyőzhető akadályt. Az ország csak így tud erősödni, így lesz versenyképes Európában és a világban – hangsúlyozta a honatya.

Varga Mihály pénzügyminiszter arról beszélt, hogy a magyar kormány 2015-ben azért indította el a nagyvállalati beruházási programját, mert egyre inkább érzékelhetővé vált, hogy egyre több olyan hazai cég van, amelyek kiszorulnak az uniós támogatásokból, de szükség van arra, hogy ezek, a magyar gazdaság zászlóshajói tovább tudjanak növekedni. A tárcavezető elmondta azt is, hogy a magyar kormány olyan programon dolgozik, amely azt fogja segíteni, hogy megmaradjanak a munkahelyek, a vállalkozások működőképesek maradjanak és, hogy az elvesztett kapacitásaikat is újra tudják építeni. Ebben partner az Integrál Zrt. is. A magyar élelmiszeripar azon ágazatok közé tartozik, amely az első félévben is képes volt arra, hogy fenntartsa a növekedését. 2019-ben 10 százalékkal nőtt az ágazat teljesítménye. 3500 milliárd forintos értéket állított elő az első félévben. Idén az első félévben újabb 10 százalékos növekedés tudott elérni. – Nagyon bízom benne, hogy a válságálló címkét erre az ágazatra rá tudjuk ragasztani, mert erős hazai élelmiszeriparra van szükségünk, hiszen csak így biztosítható az ország folyamatos élelmiszerellátása – hangsúlyozta a miniszter, aki szerint a gazdaság újraindulása most a tét. Mint mondta, az a legfontosabb, hogy a működőképességet fenntartsák és, hogy az újraindulás minél több ágazatban megtörténjen.