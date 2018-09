Sokan örülnének a tavalyi felvásárlási áraknak is

Nem 2500 tonnás, hanem 1500 tonnás tározóval rendelkező zöldség- és gyümölcsfeldolgozó épül majd Jánoshalmán. A múlt héten, szombaton, a keceli szüreti fesztiválon bejelentett méretet korrigálta Bányai Gábor országgyűlési képviselő.

Akkor maradhat életképes a hazai zöldség- és gyümölcstermesztő társadalom, ha a termelés mellett, a feldolgozás, sőt az értékesítés vertikumát is a kezében tartja. Ennek érdekében épül fel jövőre egy feldolgozó Jánoshalmán. Bányai Gábor országgyűlési képviselő ezt a hírt jelentette be a keceli szüreten. Azonban az áremelkedések miatt nem 2500 tonnányi áru raktározására, hanem 1500 tonnányira nyílik lehetőség.

Mostanában a szőlőtermesztők szívják a fogukat, mert tavalyi áron veszik meg a feldolgozók a bornak való alapanyagot. A meggyesek, szilvások, pláne a bodzások azonban kiegyeznének a tavalyi árral is. Pedig a napszámosoknak fizetett bér 30–40 százalékkal emelkedett idén a tavalyihoz képest, a gázolaj ára hatvan forinttal több mint egy éve, a műtrágya is legalább húsz százalékkal kerül többe. A keceli szüreti fesztiválon egyebek mellett erről is beszéltek a termelők lapunk munkatársának.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A bodza fizet az idén a legrosszabbul. ­Kornóczi János termelő azt mondta, hogy ő ki sem megy a bodzásába, mert 40 forintos kilónkénti felvásárlási árért rá sem érdemes nézni a bogyókra. Juhos ­Csaba, a keceli TÉSZ elnöke véleménye szerint nem csak az áremelkedések okoznak gondokat. Sajnos a hazai gyümölcstermelő gazdák ültetvényeinek egy része korszerűtlen. Ez több meggy- és szilvakonferencián is elhangzott. Bár minden évben rendeznek konferenciákat, ahol jó nevű szakemberek, kutatók, kereskedők feldolgozók tartanak előadásokat a piaci helyzetről, a jövőbeli kihívásokról, ezeken azonban jóval kevesebben vesznek részt, mint amennyien ott lehetnének. Így nagyon sokan olyan alapvető információkra nem tesznek szert, amelyek döntően befolyásolhatnák a jövőbeli tervezésüket. Ennek hiányában a külföldi versenytársak olcsóbban és többet tudnak termeszteni.

A számok magukért beszélnek

Bács-Kiskun megyében idén tavasszal 2411 gyümölcstermesztő ültetvényt regisztrált a Központi Statisztikai Hivatal. A fiatal gazdák aránya 16,5 százalék, az időseké 25,5 százalék volt. A legalább középfokú végzettséggel rendelkezők aránya 39,1 százalék. Az öntözhető ültetvények aránya 40,5 százalék.