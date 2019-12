Ösztöndíjjal is segítik a fiatalok helyben maradását a megyében

A majsai térségben 12 százalékról, 3,7 százalékra csökkent a munkanélküliek száma – mondta el Patkós Zsolt, Kiskunmajsa polgármestere egy a befektetésösztönzési szakmai napon.

Mint elhangzott: a megyében is jelentősen csökkent a regisztrált munkanélküliek száma, ami a 2015-ös 10 százalékról, 3,5 százalékra apadt.

Az előadások során Kicsiny László, a Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezetője beszámolt a megyei területfejlesztési program gazdaságfejlesztési hatásairól. Hangsúlyozta: a gazdasági infrastruktúra létrehozása mellett, olyan szolgáltatások is kellenek, amik vonzóvá teszik a területet a befektetők és a munkavállalók számára.

Szó esett arról is, hogy az infrastrukturális háttér megteremtése mellett szükség van olyan fejlesztésekre is, amikkel maradásra bírják a munkavállalókat. A helyben maradást ösztöndíjprogramokkal is segíti a megyei önkormányzat.