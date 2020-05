Fejlesztéssel válaszol a jánoshalmi Renner a járvány okozta válságra

A termelés bővítésére készül a jánoshalmi Renner cégcsoport. Elővették a régi, a korábbi válság során született forgatókönyvet.

Dr. Renner Tamás cégvezető arról számolt be, hogy senkit nem bocsátottak el, pedig a megrendelések mennyisége 30 százalékkal csökkent. Most úgy 10–12 hétig látnak előre. A bérek kifizetése nincs veszélyben. A három évtizedes múltra visszatekintő vállalat meghatározó szereppel bír a Jánoshalmi járás életében, a cégcsoportnál közel 300 ember dolgozik. A családi alapítású Renner vállalat fémipari és gumiipari alkatrészeket gyárt nyugat-európai megrendelésre. A cég termékeinek 90 százalékát exportálják. Bár a külhoni piacok felvevőképessége csökken, talán a jövő év elejére-közepére áll vissza az a helyzet, amely tavaly jellemezte a gazdaság ezen szegmensét.

– Addig is nyitott szemmel figyelünk a hazai szolgáltatóipar különböző területeire. A 2008–2009-es válságot úgy éltük át, hogy bevállaltunk minden olyan munkát, amelyre a képességeink alkalmassá tettek bennünket – fogalmazott Renner Tamás, majd hozzátette: a nyugat-európai piac ugyan visszafogottabb, mint egy éve volt, de az is igaz, hogy például az észak-olasz megrendelőink gyárai csökkentett volumenben, de folyamatosan termelnek. A mezőgazdasági gépgyártók Észak-Itáliában nem álltak le a válság alatt.

Az igazgató szerint a válság több dologra is rávilágít. Az elmúlt évtized globalizációs folyamatai túlpörögtek. Nem lehet minden termelést csak a termelési árak csökkentése miatt kiszervezni. A termelés biztonságának is szempontnak kell lennie, azaz a lokalizációt – a minél közelebbi – gyártást kell előtérbe helyezni. Meglátása szerint a nagy nyugat-európai cégek ugyan továbbra is kiszervezik majd külföldre a munkákat, de ha megértették a problémákat, akkor nem a világ másik végében keresnek majd beszállítókat.

A Petőfi Népe korábban beszámolt arról, hogy a vállalat régebben legyártott több olyan traktort, amelyet nagyon jól lehet használni formája, mérete és teljesítménye alapján a kertészetekben, önkormányzatoknál. A gyártás megkapta az engedélyeket. – Jelenleg a cég azon dolgozik, hogy az előállítási költségeket csökkentse, így versenyképesebbé válhat a harmadik évezred magyar traktora – fogalmazott Renner Tamás.

A cég a válságra adandó válaszon dolgozik. Az igazgató szerint a magyar cégek, sőt egész Kelet-Európa győztesen jöhet ki ebből a járvány által generált válságból. Vélekedése szerint nem a Távol-Keletre, hanem a biztonságos uniós országokba kellene telepíteni a szükséges termelés egy részét, olyanokba, amelyeket 24 órán belül akár közúton, akár vasúton el lehet érni. Erre a fordulatra számít. Mint mondta, a válságra adott válaszuk ezért az építkezés. A Renner Bt.-nél létrehoztak egy válságkezelő csapatot. Eldöntötték, hogy beruháznak, gépeket vásárolnak, gyártási kapacitást bővítenek.

Ezekben a napokban új üzemcsarnokot terveznek, amelyet már az idén fel kívánnak építeni. Elővették a régi, a korábbi válság során született forgatókönyvet. 2009-ben nagy összeget fektettek gyártóeszközökbe. Amikor vége lett a bajoknak, azonnal keresleti piac alakult ki. Ekkor rögtön léptek. Azonnal szállították a nagy mennyiségben megrendelt fém- és gumiipari termékeket. – A vevők akkor „díjazták” a gyorsaságot, és a mai napig nálunk rendelnek. „Ugyanerre számítok 2021–2022-ben. Remélhetőleg úgy fordulunk jövő tavasszal, mint 10 éve. Aki gyorsan ad, az ugyanis kétszer ad. Ha többet adunk, akkor talán piacot is bővíthetünk” – mondta el végül Renner Tamás cégvezető.