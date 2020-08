Továbbra is töretlen a csok népszerűsége

A beérkezett kérelmek számában 81, míg összegében 84 százalékos volt a növekedés 2019 azonos időszakához képest.

Az elmúlt hónapok jelentette speciá­lis körülmények ellenére 2020 második negyedévében 4546 családi otthonteremtési kedvezményt (csok) fogadott be az OTP Bank. Ezek összege 18,7 milliárd forint volt, a beérkezett kérelmek számában 81, míg összegében 84 százalékos volt a növekedés 2019 azonos időszakához képest – írja a Magyar Nemzet.

A családi otthonteremtési kedvezmény 2015. júliusi indulása óta több mint 62 ezer családot segített otthoncélú terveik megvalósításában, megközelítőleg 222 milliárd forint értékben. A feltételrendszer 2016. január 1-jén életbe lépett módosítása óta csaknem 21 ezer ügyfél nyújtott be kérelmet, többségük háromszázalékos kedvezményes lakáshitelt is igényelt. A csokot új lakás vásárlására vagy építésére, használt lakás vásárlására, bővítésére lehet felhasználni. Meglévő gyermekeik után a házastársak, élettársak és egyedülálló szülők, valamint a gyermeket vállaló házaspárok is igényelhetik.

Az OTP Bank adatai szerint 2020 második negyedévében a csokot kérelmezők 44 százaléka igényelt falusi csokot. A tavaly júliustól elérhető konstrukció használt lakás és ház vásárlására és korszerűsítésére és/vagy bővítésére, valamint a meglévő ingatlan korszerűsítésére és/vagy bővítésére használható fel tanyán, birtokközponton vagy preferált kistelepüléseken. Egy gyermek után 600 ezer, kettő után 2,6, három vagy több után maximum 10 millió forint vehető fel. A támogatás legfeljebb fele költhető el a vásárlásra, a fennmaradó részt a lakás bővítésére, korszerűsítésére kell fordítani.