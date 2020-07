Az anyatejes táplálás fontos, kihat a gyermek egész életére

Augusztus elseje a szoptatás világnapja, melyet a nagyközönség előtt idén nem tudnak megrendezni Kecskeméten. A védőnők azonban továbbra is kiemelt hangsúlyt fordítanak az anyatejes táplálás fontosságára. A témáról Szabóné Kis Éva védőnővel, szoptatási szaktanácsadóval, a kecskeméti szoptatási világnapi rendezvények egyik főszervezőjével beszélgettünk.

– Az elmúlt években érdeklődő kismamák és kisgyermekes anyukák százai keresték fel a szoptatási világnaphoz kapcsolódó programjukat. Milyen messzire nyúlik vissza a rendezvény története?

– Magyarországon 1993 óta szervezik a szoptatás világnapját, melyhez szinte a kezdetektől kapcsolódott Kecskemét is. Pontos dátumot nem tudok, de az biztos, hogy 25 éve, amióta a városban védőnőként dolgozom, ünnepeljük. Ahogyan visszaemlékszem, azóta minden évben volt ünnepség. Idén a járványügyi intézkedések és korlátozások miatt nem valósulhat meg.

– Mit tart a legfontosabbnak a világnap célkitűzéseiből?

– A szoptatás népszerűsítése és az anyatejes táplálás propagálása rendkívül fontos, hiszen ezzel megalapozódik a gyermek immunrendszere és kialakul egy olyan bensőséges kapcsolat anya és gyermeke között, mely egész életére kihatással lesz. Az ünnepségen mindig köszöntjük is azokat az édesanyákat, akik legalább hat hónapos korig kizárólag anyatejjel táplálták a kisbabáikat. Jó példaként szolgálnak a leendő anyukák előtt is.

– Mi a tapasztalata? Mennyiben tudja befolyásolni az anyukák szemléletét az anyatejes táplálás kapcsán a rendezvény?

– Az anyák szemléletformálása soha nem egyszemélyes feladat. A mikro- és makrokörnyezet, melyben él az édesanya, nagyban befolyásolja, milyen mintákat hoz otthonról, milyen lesz a gyermekével való kapcsolata, egyáltalán milyen elképzelései vannak a kisbabáról. A családot körülvevő egészségügyi személyzetnek pedig óriási felelőssége, hogyan tudja támogatni az anyát a szülés körüli időszakban, hiszen ez egy nagyon érzékeny és sérülékeny időszak. Rendkívül fontosnak tartom, hogy az egészségügyben dolgozókkal egy teamben dolgozzunk együtt és azonos információkkal lássuk el a kismamákat, mely a szoptatástámogatás korszerű ismeretein kell hogy alapuljon. Így kevesebb az esély arra, hogy félrecsúszások és sikertelen szoptatási gyakorlatok alakuljanak ki.

– Milyen visszajelzések érkeznek a rendezvény után?

– Az utóbbi három évben nagyon sikeresnek mondható volt a rendezvény, egyre több édesanyához eljutott a híre és el is tudott jönni. Nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk, hiszen Kecskeméten ez az egyetlen ilyen nagyszabású rendezvény, ahol a családok és a szakemberek egy térben tudnak találkozni és lehetőség van eszmecseréket folytatni.

– A világnapi műsor fókuszában a szoptatás áll. Emellett milyen fontos témák kapnak még helyet a rendezvényen?

– Igyekeztünk olyan témákat és szakembereket bevonni, akik a szülés körüli időszakban és a kisgyermekes családok életében érintettek. Példaként említeném a babahordozást, a babamasszázst, a bőrgyógyászt, a gyermekorvost, a dúlát, a fejlesztő foglalkozásokat és még sorolhatnám. Mindegyik témára van igény és érdeklődés.

– Védőnőként hogyan látja: van hatása? Többen választják az anyatejes táplálást?

– A rendezvény mindenki számára nyitott és eljönnek várandós anyák is, ami külön öröm, hiszen olyan információkhoz jutnak, amely előkészülete a szoptatásnak. Volt, aki e rendezvény hatására erősödött meg és kitartott szülés után a szoptatás mellett, valamint ha nehézsége adódott, tudta, hogy van segítség és hová lehet fordulnia. Az anyatejjel táplált kisbabák száma évről évre emelkedő tendenciát mutat, ez szerintem nagymértékben attól is függ, hogy elérhetőbbek az információk, a várandósok felkészülnek a szoptatásra és a szakmabeliek tudása is egyre biztosabban megalapozott.

– Szoptatási tanácsadóként mit lát legfőbb problémának?

– Azt tapasztalom, hogy egyre több édesanya fordul szoptatási tanácsadóhoz, ha nehézsége van vagy csak megerősítést kér, hogy jól csinálja. Egyre jobban elterjedt, hogy ez egy külön szakma, mely főiskolai végzettséghez van kötve. Külön öröm, amikor egy társszakmában dolgozó kolléga – például szülésznő, gyermekorvos – hozzánk irányítja az édesanyát. Mert senki nem érthet mindenhez, de fel kell tudnunk ismerni, amikor egy másik szakemberhez kell irányítanunk az édesanyát, hiszen a legfontosabb, hogy anya és gyermeke és ezáltal a család sikeres legyen a szoptatás területén.

– Mit tudnak ajánlani annak, akinek nincs teje?

– Az elsődleges, hogy várandósság alatt készüljön a szoptatásra, számos lehetőség van Kecskeméten is erre. Tájékozódjon az adott kórházban, ahol szülni fog, hogy milyen lehetőségek vannak a szoptatástámogatásra. Majd amikor probléma adódik, a lehető leghamarabb keressen fel erre szakosodott szakembert, jelen esetben szoptatási tanácsadót. Hozzátenném: az anyák 98 százaléka képes az újszülött babáját szoptatni, ha ehhez megfelelő támogatást kap, akár a családjától, akár az egészségügytől.

Borítóképünk illusztráció.