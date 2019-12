Felháborodott a Simpson család világhírű alkotója Nagy Ervin szavain

Mint ismeretes, a színész az RTL Klub egyik műsorában rendkívül durva és alpári stílusban beszélt Kocsis Mátéról, a Fidesz frakcióvezetőjéről.

A Nagy Ervin által elmondottakra reagált Csupó Gábor, a Simpson család kétszeres Primetime Emmy-díjas producere, a világhírű rendező is. Csupó az Origónak eljuttatott levelében a megdöbbenését fejezte ki a színész trágárkodása kapcsán. Azt is hozzátette, hogy nem lehet egy olyan színházat védeni, ahol elnézik a szexuális zaklatást.

A Katona József Színház egyik színésze, Nagy Ervin az RTL Klub tegnapi Házon kívül című műsorában nyomdafestéket nem tűrő módon szidta Kocsis Máté fideszes országgyűlési képviselőt, a nagyobbik kormánypárt frakcióvezetőjét a kulturális törvény színházakra vonatkozó módosítása miatt.

Nem állítjuk, hogy Nagy Ervin tökéletesen átlátja a színházak finanszírozásával kapcsolatos törvényt, inkább azt feltételezzük, hogy nem tetszett neki, hogy Kocsis Máté a szexuális zaklatási botrányával lebukott Katona József Színházra utalva zaklatószínházakról beszélt – teljes joggal.

Nagy Ervin a tegnap délután közzétett előzetesben a következőket mondta: „Olyan pöcegödörszerű képződmény a magyar politikai élet, amit én ámulva-bámulva nézek. Nagyon rossz valahogy a túlélőjének lenni… hát nagyon komoly indulatokat gerjeszt bennem egy-egy ilyen félnótás országgyűlési seggnyalónak a hozzászólása, olyan embereket bélyegeznek meg, akik egyébként köztiszteletnek és közszeretetnek örvendenek, akikre egyébként nem szokták rásütni, hogy ez állandóan ott van a baloldali tüntetésen, meg ez liberális bérenc, meg ilyenek.

Nem mi csináljuk a munkánkat, és most jön egy Kocsis Máté-szerű képződmény, és hadd ne menjek egy bizonyos szint alá, de egy ilyen ember, az, hogy jön ahhoz, hogy minket akikről ki merem jelenti, hogy egy ország szeret és tisztel, és ez nem nagyképűség, mert nem Kossuth-díjjal vagyok és nem repkednek a díjak felém, hogy úgy mondjam, de egyébként pont a jobboldaltól kaptam érte Jászai Mari-díjat, egy ilyen típusú csávó azért, hogy a főmérnöknek fölfelé nyaljon, emberekről bármit ki mer jelenteni egyfajta politikai szituációban, amitől ő azt gondolja, hogy ebből valamifajta nyeresége lesz.

Ez öngyilkosság. Öngyilkosság azt a fajta-féle kultúrát kicsinálni, ami nemcsak a baloldalé, hanem a jobboldalé is. Szerintem nem volt jó ötlet rálépni a művészek bütykére. Nagyon rossz ötlet volt, mert ha a kreatív energiáinkat elkezdjük használni a politikában, akkor nagy szarban lesznek. Az én kultúrám üzengetett a korabeli kommunistáknak, meg szocialistáknak, a Kádárnak igen, meg az Aczél Györgynek, akkor marha menő volt ott ülni. Most hirtelen, hogy ellenünk fordultak ezek a kis mocsoládék, oszt néha nem Orbán Viktor-bábukat égetünk a színpadon, hanem megfricskázzuk a hatalmat, ahogy megfricskáztuk egyébként a Tüttő Katát, amikor jött valami ötlettel, hogy hogy kéne kevesebb pénzből ellenni a színházaknak, azt is beleírtuk.

Egy jó színház, az kritikai színház, és mindig a fennálló hatalmat úgy tükröt tartva, mintegy a természetnek megpróbálja csipkedni, figyelmeztetni, halló, itt nem csináljátok annyira… ez a demokrácia, egy demokráciában a kultúrának ez is a része.„

Vagyis, Nagy Ervin szerint egy (Katona József-beli) színházi előadás nem műalkotást akar létrehozni, nem katarzisra törekszik, hanem üzengetni akar a kormánynak. Főleg akkor, ha nem ad elég pénzt – ezt maga Nagy Ervin mondta, amikor arról beszélt, ők dühösek voltak az MSZP-s Tüttő Katára is (ezek szerint beleírták az egyik darabba), mert kevesebb pénzt akart adni.

Az megint más kérdés, hogy pusztán életkorából adódóan sem tűnik túl valószínűnek, hogy Nagy Ervin üzengetett például Kádár Jánosnak, a kommunista diktatúra idején. És az is elég furcsán hangzik, hogy egy olyan kormány, amely eredményesen tudott szembe menni a bankokkal vagy éppen meg tudta akadályozni, hogy az országot szidó Manfred Weber legyen az unió elnöke, tehát egy ilyen kormánynak különösebben rettegnie kellene a zaklatásával lebukott, a zaklatást egy évig eltitkoló Katona József Színház színészétől. Márpedig Nagy Ervin ilyesmivel fenyegetőzött.

Az egész világ által minden kétséget kizáróan tisztelt, valóban köztiszteletben álló Csupó Gábor magyar rajzfilmes művész, producer – akinek egyik legismertebb műve a később világhírűvé vált Simpson család című rajzfilmsorozat – Nagy Ervin trágár kijelentései kapcsán mailen keresztül megkereste az Origo szerkesztőségét.

Csupó többek között azt írta, hogy meghökkenéssel olvasta Nagy Ervin udvariatlan és durva kijelentéseit Kocsis Mátéval kapcsolatban.

Szerinte

egy színésznek a legfőbb dolga jól teljesíteni a függönyök előtt és a kamerák mögött, és nem ocsmány kijelentésekkel próbálkozva bekerülni a rivaldafénybe.

Majd hozzátette:

Egy olyan színházat védeni, ahol elnéztek éveken át szexuális zaklatást, nem a művészeti szabadságról szól, hanem épp arról, amit Kocsis Mátéról hamisan állít Nagy Ervin: ”nyalni felfelé„!

Tisztelt Szerkesztőség,

Nagy meglepetéssel és meghökkenéssel olvastam az interneten több fórumon is Nagy Ervin színész udvariatlan és durva kijelentéseit Kocsis Mátéval kapcsolatban.

Nem szeretek belefolyni a Magyarországon állandóan vadon hömpölygő politikába, de szerintem egy színésznek a legfőbb dolga jól teljesíteni a függönyök előtt és a kamerák mögött, és nem ocsmány kijelentésekkel próbálkozva bekerülni a rivaldafénybe.

Egy olyan színházat védeni, ahol elnéztek éveken át szexuális zaklatást, nem a művészeti szabadságról szól, hanem épp arról, amit Kocsis Mátéról hamisan állít Nagy Ervin: ”nyalni felfelé„!

Tisztelettel

Csupó Gábor

Természetesen az Origo Csupó Gábornak minden szavával egyetért, azt nincs szükség magyarázni. Érdemes azért felidézni, hogy ki is Csupó Gábor.

Az 1952-ben Budapesten született rendező-producer a hetvenes években – egyébként a szintén világhírűvé lett Leslie Mandokival együtt – az úgynevezett zöldhatáron át menekült külföldre a kommunista rezsim elől. A Simpson-családdal két Primetime Emmy-díjat nyert, és rengeteg jelölést is kapott. De páratlan sikere volt a Fecsegő tipegők-sorozatnak is. A kétezres években mozifilmeket kezdett rendezni. A Híd Terabithia földjére – túlzás nélkül – az egyik legszebb amerikai film, amit valaha készítettek. A világsikert aratott, látványos és páratlan fantáziájú film valójában arról szól, hogyan találkoznak gyerekek a halál élményével. Nagy siker volt a szintén amerikai filmje, a Holdhercegnő. A tízes évek közepén forgatott egy zenés magyar filmet is, a Pappa Piát, amit több mint 200 ezren néztek meg a mozikban. Az egyik legnagyobb hollywoodi stúdióban, a Paramountban most készül egyébként a Fecsegő tipegők moziváltozata.

Az Origo megkérdezte egyébként Máté Gábortól, a szexuális zaklatást egy évig eltitkoló színházigazgatótól, mi a véleménye színésze alpári nyilatkozatáról. Ha válaszol, természetesen megírják.

