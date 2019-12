Idén a thaiföldi súlyemelő-világbajnokságon a házigazda egyetlen versenyzőt sem indíthatott a tömeges doppingesetei miatt, és most képzeljük el, hogy két év múlva a pekingi téli olimpia előtt a kínaiak keverednek hatalmas doppingbotrányba. Kollektív büntetést kapnak, és legfeljebb néhány versenyzőjük állhat rajthoz „semleges” színekben – zászló, himnusz nuku –, akik minden kétséget kizáróan igazolják a tisztaságukat. A kínaiak pedig fülüket-farkukat behúzva rendezik meg a játékokat. Lássuk be, ehhez azért nagyon nagy képzelőerőre van szükség…

Oroszország nem áll olimpiai rendezés előtt, viszont 2014-ben Szocsiban volt a téli olimpia, és – ha különválasztjuk az atlétáik eseteit – az ezt övező doppingbotrány indította el a lavinát, ami miatt a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) végrehajtó bizottsága a minap négy évre kizárta az országot a legnagyobb nemzetközi világversenyekről. S egyúttal a rendezésektől is megfosztotta. Kiderült, hogy az oroszok januárban átadták ugyan a moszkvai doppinglabor adatbázisát a WADA-nak, de manipulálták az adatbázist. Így a csúnya történet visszakanyarodik a 2014-es téli olimpiához, ahol a hazai versenyzők doppingmintáit egy falba fúrt titkos lyukon cserélték ki garantáltan negatívra, a titkosszolgálat közreműködésével – mondta el a labor vezetője, az Egyesült Államokba menekült, és ott a tanúvédelmi programba került Grigorij Rodcsenkov. Azt a bizonyos lyukat mindenesetre megtalálta a WADA is.

Kétségkívül a tengerentúlon is akadtak nagy port kavart doppingügyek (BALCO laboratórium, Lance Armstrong), ám azokat elszigetelt eseteknek lehet tekinteni, szemben a bizonyítottnak talált állami szintű doppinggal. Az oroszok emiatt már a 2018-as phjongcshangi olimpián is bűnhődtek, de 168 sportolójuk egyedi elbírálás alapján mégiscsak indulhatott semleges zászló alatt. Ez a kiskapu most is nyitva áll. Még csak az első foknál járunk, de nagy az esély rá, hogy ugyanaz lesz, mint Phjongcshangban: meg is büntetik az oroszokat, meg nem is.

Arról persze szó nincs, hogy a jövő évi labdarúgó Eb-ről törölnék a szentpétervári helyszínt és az orosz válogatottat.

A Nemzetközi Jégkorong Szövetség is rögtön jelezte, hogy a 2023-as A csoportos világbajnokságot az eredeti terveknek megfelelően ugyancsak Szentpéterváron kívánja megrendezni. Szocsiban pedig továbbra is lesznek Formula–1-es futamok. Lássunk tisztán: fontos a tisztaság, de az üzlet is!