A volt csapattársai ellen játszik Kunert Mátyás

Az első osztályú bajnokságnak az idén nagy célokkal nekivágó HÉP-Kecskeméti RC szombat délután a MAFC-ot fogadja, 17 órakor, a Messzi István sportcsarnokban. A találkozó előtt a majdnem pontosan egy éve éppen az egyetemistáktól Kecskemétre igazolt Kunert Mátyás­sal beszélgettünk.

– Majdnem pontosan egy éve vagy Kecskeméten. Megtaláltad a helyed? A városban, a csapatban?

– Igen, száz százalékig. Nagyszerűen érzem magam. A várost is kedvelem. Nem egy világváros, viszont éppen emiatt sokkal nyugisabb, mint a főváros, és ez nekem tökéletesen megfelel. A klubban is jól érzem magam, és természetesen a csapattársak körében is, mert nagyszerű társaság kovácsolódott össze. Nagyon szeretünk együtt dolgozni. Tavaly is hasonlót éreztem, de most egy kicsivel még jobb. Az idén még több olyan játékos van itt, akivel az ifi-, majd a juniorválogatottban is volt szerencsém együtt játszani, emiatt érzem még a tavalyinál is biztosabbnak a csapat magját.

– Célok miatt jöttél célzottan Kecskemétre, vagy inkább a MAFC-tól akartál távozni?

– Inkább a kérdés első felében van a válasz. A céljaim megvalósítása érdekében fogadtam el a Kecskemét hívását tavaly januárban. Nekem ugyanis kisgyermekkori vágyam volt az, hogy profiként kipróbálhassam magamat, és tavaly a klub tulajdonosa, Kádár László ajánlotta föl azt a lehetőséget nekem, életemben először, hogy egy profi klubnál játszhassak profi játékosként, és én örömmel éltem is ezzel a lehetőséggel. A MAFC-nál a végén voltak ugyan gondjaink, ami megkönnyítette az onnan való távozásomat, de a legfőbb oka a klubváltásnak az, hogy profiként akartam kipróbálni magamat. Nem is bántam meg.

– A szombati ellenfél a MAFC. Nyilván teli van barátokkal. ­Milyen érzés ellenük pályára lépni?

– Vegyes érzelmek dolgoznak bennem. A MAFC összetétele a távozásom óta jelentősen nem változott. A legjobb barátom, Posztós Bendegúz is mindmáig a MAFC játékosa, egyébként korábban őt is a válogatottban ismertem meg. És rajta kívül is van ott még egy csomó volt csapattársam, akikkel mindmáig tartom a kapcsolatot. De nem félek attól, hogy itt bármi eltörne a kapcsolatunkban. Nem lesz itt átszólogatás a háló alatt meg hasonlók. Vagyunk mi olyan jóban egymással, hogy nem ellenségként, hanem ellenfélként tekintünk mérkőzés közben is egymásra. Bendegúz, akit név szerint is említettem, a posztok szerint éppen velem lesz szemben, egymással szemben fogunk állni a hálónál, úgyhogy ez egy jó kis baráti csata lesz.

– Mire számítasz, milyen eredménnyel lennél elégedett?

– Győzelemre számítok, ezzel is lennék elégedett. Egy 3:0-s sima, meggyőző győzelemmel. A kupában is mi búcsúztattuk őket akkor, amikor a legjobb négy közé jutottunk, és hasonló teljesítményre

és eredményre számítok holnap délután is. Mi vagyunk az esélyesek, és ezt igazolni is akarjuk.

– Az idény egyik nehéz időszaka most következik, két kupameccs a Pénzügyőr, bajnoki a Kazincbarcika és a Kaposvár ellen. Bírni fogjátok sorozatban a nagy csatákat? Vagy ez nem is kérdés, már alig várjátok őket?

– Alig várjuk a nagy csatákat, és bírni is fogjuk a terhelést. Kemény felkészülésen vagyunk túl, és most jön még csak az idény java, a lényegi rész az most érkezett el. Szerintem most még jobban rákapcsolunk, nem fogjuk vissza a tempót. A szurkolóinknak érdemes lesz kijárni a meccseinkre, ahogy, érzésem szerint, eddig is érdemes volt.

Így nyilatkozott a vezetőedző a találkozó előtt

Szasa Nedeljkovics: – Nem ­titok, hogy amikor december 17-én lejátszottuk az utolsó meccsünket, már akkor abban a tudatban kezdtünk el dolgozni, hogy január 30-ától február végéig pokolian nehéz időszak vár ránk. Még mindig az arra való felkészülésben járunk, kihasználtuk a MAFC, és kihasználjuk majd a Sümeg meccs előtti hetet is a kemény munkára, mert arra az erőre, amit az utolsó egy hónapban akkumuláltunk, abban az időszakban kell majd számítanunk. ­A formánk javul, a játékunk szintén, mentálisan nagyon ott vagyunk, és a legutóbbi meccseinken is jó játékot produkáltunk. Arra számítok, hogy ez ­folyatódik, és top formában várjuk a rendkívül fontos egy hónapot.