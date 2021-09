Visinka Edével indulna meg felfelé a tabellán a Tiszakécskei LC

Szeptember 1-től új vezetőedző, Visinka Ede irányítja a Tiszakécskei LC-nél zajló munkát. A korábban a Kecskeméti TE-nél, a DVTK-nál, a Puskás Akadémiánál és a Csákvárnál dolgozó szakember célja egyértelmű, szeretné sikeres pályára állítani új csapatát.

Tiszakécskén nem sokáig keresgélték az új vezetőedzőt a váltás után, Virágh Ferenc megbízott edző helyét két mérkőzés után Visinka Ede foglalja el a kispadon, munkáját változatlan formában segíti a jövőben a szakmai stáb. Az új tréner nem sokáig gondolkodott, miután megkereste a klub.

– Csákvár után úgy kerültem vissza a Puskás Akadémiához, hogy amennyiben lehetőségem adódik ismét felnőtt szinten dolgozni, akkor élhetek vele – tekintett kicsit vissza Visinka Ede, a Tiszakécske új edzője.

– Őszintén megmondom, nagyon szerettem volna visszakerülni ebbe a körforgásba, nyitott szemmel jártam, figyeltem az eseményeket.

Jött végül a tiszakécskei megkeresés, melynek előnye volt, hogy a klubot követtem, jó kapcsolatban voltam a vezetéssel, ismertem a stábot is. Sokat nem kellett gondolkodnom. Tiszakécskén van egy komoly tulajdonos, szenzációs infrastruktúra, és szent meggyőződésem, hogy ennél egy sokkal jobb csapat is. Ami megfogott rögtön, az a lelkesedés, ami övezi ezt a klubot akár a tulajdonos, akár a város, akár a szurkolók részéről. Hiszem, hogy ezt a csapatot vissza tudjuk állítani a megfelelő útra – mondta az új tréner első benyomásairól és csapatáról.

Visinka Ede hosszú évekig dolgozott a KTE kötelékében az utánpótlásban, illetve pályaedzőként az NB I.-es együttesnél is. Stábjában mindenkinél adott ez a kötődés, ami előny, hiszen ennek köszönhetően jól is ismerik egymást.

– A sors iróniája, hogy hosszú évek óta néztem a lehetőséget, hogy esetleg közelebb kerüljek Kecskeméthez, hiszen a gyerekeim ott éltek, erre mire jött ez a lehetőség, már ők költöztek utánam.

Azért a déjá vu érzés így is megvolt, hiszen jártam már látogatóban érkezésem óta Kecskeméten is, ahol majdnem tíz évet töltöttem el. Szinte minden olyan, mintha tegnap történt volna. Nagyon pozitív, hogy bár most csöppentem bele a tiszakécskei fociba, rögtön egy olyan stábbal dolgozhatok, ahol mindenkit jól ismerek a korábbi évekből. Virágh Feri éveken át kollégám volt, már többször is kacérkodtunk a gondolattal, hogy jó lenne együtt dolgozni egyszer. Vellai Áronnak még edzője voltam, Nagy Zsoltival pedig kitűnő a viszonyunk, nyugodtan mondhatom, hogy a szakmai mellett baráti is mindenkivel. Ez a helyzet mindenkinek motivációt jelent, hiszen az a célunk, hogy a csapatot nyerő pályára állítsuk. Azt látom, hogy az a fajta edzői hitvallás, amit szeretnék meghonosítani, azt a stáb könnyen veszi, idővel, reményeink szerint, a csapat is – mondta Visinka.

A válogatottszünet előnyére válik az új stábnak, hiszen van idejük dolgozni a legközelebbi bajnoki fordulóig. Munka van bőven, hiszen az átigazolási időszak hajrájában két új játékos, Uzoma Eke és Heffler Norbert is csatlakozott a kerethez.

– Megterveztünk egy ritmust, ennek megfelelően dolgozunk, megvannak azok a pontok, amiken úgy érezzük, hogy feltétlen fejleszteni kell ahhoz, hogy eredményesek legyünk.

A héten már taktikai elemeket is igyekeztünk belecsempészni a munkába, jó lett volna egy edzőmeccset is játszani, de sajnos már nem tudtuk lekötni. Két szabadnap után hétfőn kezdjük majd a következő hetet, gőzerővel készülünk a Budafok és a Haladás elleni bajnokikra, illetve a kupameccsre, hiszen ott nagyon sűrű hetünk lesz majd a három mérkőzéssel. Fontos feladat lesz addig az is, hogy a sérülésből visszatérő, illetve az újonnan csatlakozó játékosokkal minél jobb csapatkohézió alakuljon ki.

A Tiszakécske továbbra is első sikerére hajt, sokszor ezt a legnehezebb megszerezni.

– Van tapasztalatom már az ilyen helyzetekről Csákvárról. Én úgy látom, hogy az első győzelem, illetve akár egy pici előrelépés is a tabellán pszichésen nagyot sokat segíthet egy csapatnak. Az biztos, hogy az a hangulat, ami egy győzelemmel jár, nagyon sokat segítene rajtunk, de a mutatott játék is lehet már egy lépés. Olyan csapatot szeretnénk kialakítani, mely nézhető és jó focit játszik, emellett eredményes is tud lenni. Ennek a csapatnak nem ott van a helye, ahol most áll, ennél sokkal többre vagyunk képesek –mondta a nehéz, de nem lehetetlen helyzetről Visinka.