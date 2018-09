Végre hazatérhetett a Mizse KC

Szeptember közepén indul a férfi NB I/B-s kézilabda bajnokság, és lassan Lajosmizsén is a célegyenesbe fordul a felkészülés, amely nem volt problémamentes, ennek ellenére a keret becsülettel tette a dolgát dr. Serfőző Zsolt, az új vezetőedző irányításával.

A Mizse KC felnőtt csapata a 2017/18-as idény végén a kiesők között végzett. A klubot adminisztratív úton sorolták vissza az NB I/B-be, mivel az NB II-es bajnokok közül többen nem vállalták a feljebb lépést. – A bajnokságba a nevezési határidő június 30. volt, tehát csak ekkor derült ki, hogy nem sikerül feltölteni az NB I/B-t, és mi ekkor tudtuk meg, hogy újra az NB I/B-re készülhetünk – kezdett bele a nehézségek ecsetelésébe Serfőző Zsolt. – Ez komoly problémát jelentett, hiszen a játékosokkal július első hetéig nem tudtunk egyeztetni atekintetben, hogy melyik osztályban is indulunk. Addig nem volt értelme megpróbálni magasabb osztályban szereplő, tehát magasabb szintet képviselő játékosokat hozzánk csábítani, amíg nem tudtuk, hogy a magasabb osztályban maradunk-e. E tekintetben tehát lépéshátrányba kerültünk a riválisokkal szemben.

A másik probléma az volt, hogy mivel az önkormányzat az idén nyáron újította fel a csarnokot, amelyben a Mizse KC edz és a hazai mérkőzéseit vívja, augusztus első négy hetében nem tudták használni a csarnokukat. – Albérletbe kényszerültünk, nem csak a felkészülési mérkőzések, de az edzések tekintetében is. Hol Táborfalván, hol Kecskeméten tartottuk a tréningeket, és az előkészületi mérkőzéseinket is mind idegenben kellett lejátszanunk. Ez is hátráltató tényező volt, de ezen a héten már birtokba vehettük a saját csarnokunkat. Ezt mind nem panaszképp mondom, ezek adottságok voltak, amiket tudomásul kellett venni.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A fölkészülési időszak lassan Lajosmizsén is lezárul, szeptembertől pedig az iskolai tanítás is beindul, így a jövő héttől a megszokott rendben, a bajnoki rendszer szerint tudnak készülni Benke Viktorék.

– A felkészülési időszakban természetesen többet edzettünk, szerettük volna az állóképességet és a technikai képzettséget is fejleszteni, így ebben az időszakban egy kicsivel nagyobb intenzitású ezédseket tartottunk, de hát ez a kézilabdában természetes. Egy háromnapos edzőtáborban is voltunk, Kunszentmiklóson. Szeptembertől aztán beállunk a heti hármas edzésritmusra, kedd, csütörtök, pénteken lesznek edzések. Mi egy amatőr csapat vagyunk, tehát nem tudunk – mint sok más csapat – napi két edzéssel készülni, egyrészt mert délelőtt a csarnokok foglaltak, másrészt pedig a játékosok nálunk mind vagy iskolában vannak, vagy dolgoznak, tehát tanulás vagy munka mellett sportolnak.

A vezetőedző elmondta, hogy több játékos is volt nálunk próbajátékon. Erősítésre mindenképpen lehet számítani, de a fő erősítés az, hogy a tavaly keret nagy része egyben maradt, tehát aki továbbra is Lajosmizsén akart kézilabdázni, az az idén is megteheti. Alapvető változások tehát nem lesznek, a közönség rá fog ismerni a keretre, de már igazoltak olyan játékost, aki másik NB I/B-s csapatban szerepelt tavaly, illetve még tesztelnek néhány olyan NB I-es kézist, akik vagy kölcsönadással, vagy kettős igazolással tudnának Mizsén szerepelni az ősztől induló szezonban. Távozni pedig főként olyanok távoznak, akik tavaly is kölcsönbe vagy kettős engedéllyel szerepeltek Lajosmizsén, és a jelenlegi klubjuk vagy visszarendelte, vagy másnak adta kölcsön őket. A keret a rajt előtt véglegesül.

– A vezetőség eltökélt szándéka volt, hogy próbál erősíteni a tavalyi kerethez képest – indokolta az igazolásokat Serfőző Zsolt. – Erre nagy szükség is van, hiszen nagyon megerősödött az NB I/B Keleti csoportja. Több szakember szerint is jóval erősebb a Nyugati csoportnál, tehát sokkal jobban meg kell küzdenünk a bentmaradásért, hiszen kimondva, kimondatlanul, de nem lehet más célunk, mint a tagság meghosszabbítása.

Serfőző Zsolt ugyanakkor a klub utánpótlás igazgatói minőségében is a jövőben szeretne saját nevelésű játékosokra támaszkodni. Ez természetesen nem megy egyik napról a másikra, de az egyesületnél azon vannak, hogy a gyerekek már 10-16 éves kor között megkapják azt a szakmai támogatást, aminek a segítségével idővel oda tudnak érni a felnőtt csapat szintjére. – Mindenképpen az a célunk, hogy a jövőben helybéli, illetve környékbeli játékosokkal erősítsük a felnőtt csapat keretét.

A Mizse KC sorsolása:

Szeptember 15., 18.00: Balassagyarmat–Mizse KC, szept. 22., 18.00: Mizse KC–Törökszentmiklósi Székács, szept. 29., 18.00: Nyíregyháza–Mizse, október 6., 18.00: Mizse KC-Algyő, okt. 12., 19.00: Kecskeméti TE–Mizse KC, okt. 20., 18.00: Mizse KC–Békés, nov. 10., 19.00: Orosháza–Mizse KC, nov. 17., 18.00: Mizse KC-PLER Budapest, nov. 25., 18.00: Debrecen–Mizse KC, dec. 1., 18.00: Mizse KC–Ózd, dec. 8., 18.00: Balmazújváros–Mizse KC.