Újra győzött és éremközelbe került a Scoregoal

Hétfő este Gyöngyösre látogattak a hírös városi futsalosok az NB II. Keleti csoportjának a felsőházi rájátszásában. Koós Károly fiai nehéz mérkőzésre számítottak, ám a második félidő alapján – még 8–2 arányban is – teljesen megérdemelten nyertek.

Rosszul kezdődött a mérkőzés a vendégek számára, hiszen az 5. percben Sári, a hazaiak támadója egy lecsorgó labdát vágott a hálóba (1–0). A gyöngyösi alakulat nagy nyomás alatt tartotta a vendégeket az első 10. percben, többször is Tombácz kapus nagyszerű védései kellettek ahhoz, hogy a csapat meccsben maradjon. Ám ahogy teltek a percek, úgy vette át az irányítást a kecskeméti csapat. A 9. percben Kovács készített elő jól Maczelkának, aki téli érkezését követően idénybeli első gólját lőtte meg a Scoregoalban (1–1). Ez újabb lendületet adott a vendégeknek, a 13. percben Dobosi kapott nagyszerű labdát, és a csapatkapitány elemi erővel vágta léc alá a játékszert. (1–2) A mérkőzés ezen periódusában már csak elvétve jutott támadáshoz a hazai csapat, a kecskeméti retesz jól zárt hátul. A 19. percben a nagy kedvvel játszó Dobosi szerzett meg egy labdát, és szép kényszerítőt követően talált újra a hazai kapuba. (1–3)

A második félidő nem is indulhatott volna jobban, a vendégek gólfelelőse, Rutai talált a kapuba rögtön az első percben. (1–4). Elmenni látszott a hajó a hazaiak részéről, ám Sári újra leleményes volt, és egy kapu előtti kavarodásból ő találta meg leggyorsabban a labdát, és sikerült is szorosabbá tennie a mérkőzést (2–4). Ám nem sokáig örülhetett a hazai publikum, szabadrúgáshoz jutottak tíz méterről a kék oroszlánok, és Rutai ahelyett hogy rábombázta volna, okosan figurára játszotta a labdát, ami most Marozsira jött ki, aki meg is hálálta a játékot és szép gól lőtt. (2–5) Egy lapra feltéve mindent, a hazai gárda 5 a 4 elleni játékra állt át az utolsó tíz percre, ám gólt mégis a vendégek szereztek. Előbb Tombácz véd óriásit, majd forintos labdát dobott ki Marsának, aki gyönyörűen emelte a kirontó kapus felett a hálóba a labdát (2–6). Majd egy újabb Tombácz védés, újra a kapusnál maradt a labda, és a kecskeméti hálőór egy egész pályás gólt lőtt, szépségdíjas gól volt! (2–7) És végül Dobosi Zsolt, a hírös városiak csapatkapitánya az utolsó pillanatokban még az üres kapuba gurított, amivel csapata nyolcadik, maga harmadik gólját szerezte meg.

Ezzel a győzelemmel három fordulóval a vége előtt a kecskeméti csapat a második helyen áll, négy pont előnnyel a harmadik csengeri csapat előtt, és öt pont előnnyel a negyedik Újpesthez képest.

Energia SC Gyöngyös–Scoregoal Kecskeméti Futsal Club 2–8 (1–3)

Kecskeméti gólszerzők: Dobosi (3), Tombácz (1), Rutai (1), Marozsi (1), Maczelka (1), Marsa (1)

Koós Károly, a ScoreGoal vezetőedzője: – Nehéz mérkőzésre számítottunk, és az első tíz percben ezt meg is kaptuk, nagyon ránk jött a Gyöngyös. Ám utána sikerült a sorokat rendezni, Tombácz kapus is nagyszerű napot fogott ki, kulcspillanatokban tartotta életben a csapatot. Gyors három gólunknak köszönhetően azonban a hazai csapat összeesett és innen már egyenes út vezetett a győzelemhez. Nagyon fontos három pontot hoztunk el, ezzel lépéselőnybe kerültünk a többi csapattal szemben az éremért vívott harcban. Gratulálok a fiúknak.