Továbbjutott a ScoreGoal a Magyar Kupában

Szerdán a Kelen SC otthonában kezdte meg az idei Magyar Kupa sorozatot a futsal NB I.-ben szereplő ScoreGoal Kecskemét Futsal csapata. A hírös városiak igazolták a papírformát, és magabiztosan jutottak tovább.

A vendéglátó Kelen SC jelenleg a budapesti Regionális Futsal Bajnokságban szerepel, azaz a harmadik osztályban, ám az eddigi két mérkőzésükön harminchét gólt rúgtak, és csak kettőt kaptak, így Koós Károly tudta, hogy a tanítványainak nagyon résen kell lenniük. Nem is volt probléma a koncentrációval, hat perc játék után már 0-2-re vezetett a kecskeméti alakulat, majd egy védelmi hiba után szépített a Kelen SC, de a kecskemétiek újra betaláltak Mánya révén, így a félidő 1-3-as vendégvezetéssel zárult, derekasan tartotta tehát magát a hazai gárda. A folytatásban aztán már jobban kijött az osztálykülönbség a felek között, és a Gavrilovic-Simic-Scserban trió találataival nyolcgólosra hízott az előny, a 34. percben már 10–2-re vezettek a kecskemétiek. A hajrában még tudott faragni az eredményen a szimpatikusan küzdő Kelen SC, a végeredmény így 5–11 lett a SCoreGoal Futsal magára. Az SG Kecskemét Futsal így magabiztosan jutott tovább a Magyar Kupa 3. körébe, amelyben a következő forduló sorsolására még várni kell, hiszen a jövő héten is rendeznek még meccseket a 2. fordulóban.

Az NBI-es bajnokság hétfőn a Nyírgyulaj ellen folytatódik a kecskeméti együttes számára.

– Szeretnénk minél tovább menetelni a kupában, ezért is fontos volt, hogy már rögtön az elején komolyan vegyük a küzdelmeket – nyilatkozta a mérkőzést követően Koós Károly, a kecskemétiek vezetőedzője. – Nem is lehetett más választásunk, hiszen alacsonyabb osztályban szereplő ellenfelünk nem titkolt célja, hogy feljusson az NB II.-be, rutinos játékosok alkotják keretüket, és az eddigi teljesítményük megsüvegelendő. Dicséret illeti csapatomat, mert dominálni tudtunk végig, és önbizalmat is szereztünk a 11 lőtt góllal. Továbbá azoknak a játékosaimnak is tudtam több lehetőséget adni, akik eddig kevesebb percet kaptak. Gratulálok ellenfelünknek, mert szimpatikusan küzdöttek, a sajátjaimnak pedig a továbbjutáshoz! Várjuk a sorsolást, és a folytatást.

Kelen SC–SG Kecskemét Futsal 5–11 (1–3)

Gyál, vezette: Apró Tamás, Strehó Erik

Kelen SC: Kovács Á. – Könczey B., Da Silva, Labundy, Könczey Zs. Csere: Pandur – Gényi, Heinrich, Halász, Jánossy, Soóky ZS., Soóky D.

ScoreGoal: Nagy D. – Simic, Scserban, Ristic, Gavrilovic. Csere: Csákó, Móra, Nyeste, Szedmák, Mánya. Vezetőedőz: Koós Károly.

Gól: Jánossy a 11., és a 38., Könczey a 25., Soóky Zs. kétszer a 40. percben, illetve Gavrilovic az 5., 21., 31., Mánya a 6., 17., 39., Simic a 22., 30., 34., Scserban a 23. és a 33. percben.

Sárga lap: Labundy a 29., illetve Gavrilovic a 18. percben.