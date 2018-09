Továbbjutott a kupában a Kalocsai KC

A Kalocsai KC NB II.-es felnőttgárdája fél tucat edzőmeccsel a háta mögött, változatlan kerettel utazott vasárnap Mecseknádasdra, Magyar Kupa előselejtező mérkőzésre.

– Míg nálunk nem történt változás a keretben, a Mecseknádasd négy, magasabb osztályt is megjárt, pécsi játékossal erősített, akik még nem épültek be a játékukba – nyilatkozta Kolics János, a kalocsai mester. – Ezt megpróbáltuk kihasználni, de míg a védekezésünk az első félidőben kiváló volt, addig a támadások pontatlanok voltak és körülményesek. Több krízishelyzetből a kapus Óvári húzta ki a csapatot, aki ziccerek mellett még hetest is védett.

– A második játékrészben már befutottunk a védők mögé, feljavult a támadási statisztikánk, a hátrányunkat is ledolgoztuk, sőt, a vezetést is magunkhoz ragadtuk. A végjátékban a 7 a 6 elleni taktikával próbáltuk tartani az előnyünket, ez be is jött. Szeptember 19-én hazai pályán vívjuk a következő Magyar Kupa-mérkőzésünket. A kupaszereplés előnye, hogy más régiók, magasabb osztályok csapatával is megmérettethetünk, ez nekünk és a közönségünknek is jó. Külön köszönet a szurkolóinknak, akik a mecseknádasdi pályát is hazai pályává tették a számunkra. Számítunk rájuk az NB I/B-s Pécs elleni meccsen is. Nem ismeretlenek számunkra, egyszer már kivertük a kupából, máskor egy szűk győzelemmel ők mentek tovább. Ez is izgalmas találkozó lesz.

Mecseknádasd–Kalocsai KC 20–21 (10–8)

Kalocsai KC: Óvári – Katona (3), Schmidt (1), Baksa (2), Balla, Bondor, Rumi (9), Schaffer, Szvétek (6), Kanalas, Balázs, Jagicza, Varga, Raffai. 7-esek: 3/2, ill. 1/1.