Tovább bővült a KTE kerete

Újabb két játékossal bővült a Kecskeméti TE vasárnapi, NB III.-as rajtjára készülő kerete, a klub berkeiből ugyanakkor egy távozóról és egy hosszabb ideig maródi játékosról is beszámoltak.

Szerdán egy fiatal játékossal bővült a Kecskeméti TE kerete, Fehér Csanád személyében egy Puskás-Suzuki Kupa ezüstérmes, illetve korosztályos bajnok játékost igazoltak a lilák Felcsútról. Fehér Csanád már a felkészülés eleje óta a kerettel edzett, a szerződés aláírására azonban csak most kerítettek sort.

Fehér Csanád Martfűn kezdett el futballozni, ahonnan a Szolnoki MÁV érintésével került Felcsútra 2015-ben. Négy szezont töltött a Puskás Akadémia kötelékében, ezalatt egyszer bajnoki címet ünnepelhetett, háromszor második lett csapatával a NB I.-es korosztályos bajnokságban. Az új KTE spíler az idén szerepelt az egyre rangosabbnak számító Puskás-Suzuki Kupán is, amelyen a döntőben győztes Flamengo mögött második helyen zártak a felcsútiak. Fehér Csanádra főleg a védelem közepén számított a felkészülés alatt Zoran Kuntics.

Az ifjú játékos alig várja, hogy a felnőttek közt debütáljon:

„Egy sikeres próbajátéknak köszönhetően igazolhattam a KTE-hez. A célom az volt, hogy minél hamarabb be tudjak csatlakozni a felnőtt futballba. Abban látom a fejlődés útját, ha olyan játékosokkal szerepelhetek együtt, akik már magasabb osztályban is futballoztak. Tőlük mindenképpen lehet tanulni. Kecskeméten ehhez minden adott, illetve ahhoz is, hogy a célunkat megvalósítsuk, ami az első három hely valamelyikének a megszerzése. Mindenki elkötelezett a céljaink iránt, de a szakmai stábot külön kiemelném, mert mindent megtesznek azért, hogy ott legyünk a dobogón. Az egyéni célom az, hogy minél több játékperchez jussak, mely során kiegyensúlyozott, magabiztos játékot szeretnék nyújtani – nyilatkozta a klub honlapjának Fehér Csanád.

Csütörtökön egy huszonöt esztendős középpályással erősödött a Kecskeméti TE kerete, Karacs Roland a Szolnoki MÁV-tól igazolt hozzánk, ahol az előző szezonban bajnoki címet és feljutást ünnepelhetett.

Karacs Roland Budapesten pallérozódott utánpótlás játékosként, végül Újpestről léphetett át a felnőtt futballba. Előbb Kozármislenybe került, ahol fiatal kora ellenére is meghatározó tagja volt az NB II.-es alakulatnak, majd a BKV Előre és a Gyöngyös érintésével került vissza újra a másodosztályba. Kaposváron bizonyíthatott, ahonnan Csákvárra, majd Budafokra vezetett az útja. 2016 óta az NB III-ban futballozik, Dabas és Dunaújváros után legutóbb Szolnokon játszott, ahol alapembere volt a bajnoki címet ünneplő csapatnak. Karacs Roland természeten hasonló sikereket szeretne átélni Kecskeméten is:

„Második hete vagyok Kecskeméten, a körülmények kifejezetten tetszenek. A bajnoki cím után nem hosszabbítottam szerződést Szolnokon, így az átigazolási időszak egy kisebb kálvária lettt számomra. A KTE szolnoki csapattársamon, Simon Attilán keresztül került képbe, aki Farkas Istvánnak ajánlott be. Őszintén megvallom, a felkészülési időszakot nem szeretem, én mindig is a bajnoki meccsekre voltam kiélezve, úgyhogy már nagyon várom a vasárnapi rajtot. Minden meccsre koncentráltan kell készülnünk, csakis a győzelemre törekedve. Bajnokként érkeztem Kecskemétre, természetesen nagyon szeretnék újra az lenni, meglátjuk, mire leszünk képesek a szezon során.”

A keretben ugyanakkor akad egy újabb távozó, illetve egy komoly sérült is. A csapat tavalyi keretének az egyik támadója, Selyem Zsolt maga kérte szerződése felbontását, mely elé a klub nem gördített akadályt.

A csapat egyik gólzsákja, Balog Marcell már az előző idény végén is a térdével bajlódott, emiatt az utolsó mérkőzéseken már nem is léphetett pályára. Bár a közönségkedvenc csatárt már az szezonzáró előtt megműtötték, állapota nem javult a terveknek megfelelően, így több vizsgálatot követően végül ismét műtéti beavatkozásra került sor az elmúlt hét folyamán. Balog Marcell felépülése is hosszú időt vesz igénybe, így ebben a naptári évben már biztosan nem számolhat vele Zoran Kuntics.