Tízből a tizediket nyerte a Kőrös

A hétvégén a 11. forduló mérkőzéseit vívták meg a megyei bajnokságokban. A megye egyben szombaton öt, a megye kettő Déli csoportjában kettő, Északon pedig négy meccset játszottak le.

Megyei I. osztály

Harta SE–Tiszakécskei LC II. 3–3 (2–2)

Harta, 170 néző. V.: Papp (Rácz, Nagy D.).

Harta: Pölöskei – Danó, Oroszi, Szalánczi, Farkas, Marte, Knodel, Rideg, Sztakó (Gyarmati, 46.), Kovács Zs., Bálint. Edző: Csehi Tamás.

Tiszakécske II.: Baráth – Dóka Á., Domonics (Tóth-Molnár, 75.), Pácsa (Balla, 84.), Dóka D., Steklács, Káli, István, Tóth K., Hoffmann, Szabó Á. (László, 71.).

Gól: Knodel a 30., Szalánczi a 46., Oroszi a 80., illetve Káli a 37., a 60., Domonics a 43. percben.

Sárga lap: Knodel a 34., Sztakó a 40., Gyarmati a 90., ill. Steklács a 26., Pácsa a 61., István a 65., Tóth K. a 70. percben.

Csehi Tamás: – Nálunk hat kezdő nem játszott, két ifistával kellett felállnunk. Jól helytálltunk, igazságos döntetlen született. Rutinos játékosokkal talán megnyerhető lett volna a mérkőzés, de nem vagyok elégedetlen, dolgozunk tovább. Remélem, jövő héten már visszajönnek azok, akik nagyon hiányoznak. Biztató volt ez a meccs, dolgozunk tovább és előbb-utóbb megjön az eredmény.

Bagi Gábor: – Igazi négycsillagos mérkőzést láthattak a nézők, amelyen igazságos döntetlen született, hiszen mindkét csapatnak sok helyzete volt. Sajnos, kétszer is előnyben voltunk, de nem tudtuk kihasználni a helyzetet és így csak egy pontot hozott haza a csapat.

Kiskunfélegyházi HTK–Kerekegyházi SE 2–1 (1–0)

Kiskunfélegyháza, 80 néző. V.: Kiss L. (Berger, Baranyai).

KHTK: Oroszi T. – Urbán, Magony (Makai, 46.), Valkai, Oroszi D. (Szabó D., 67.), Nagy V., Ábel, Huszka, Kulcsár, Bálint, Palásti. Edző: Némedi Norbert.

Kerekegyháza: Piránszki – Nagy N. (Supka, 57.), Kapus, Farkas, Fekete (Treiber, 46.), Bashiri, Gáspár, Katona (Kunsági, 88.), Szász, Kovács P. Edző: Kovrig Ákos.

Gól: Kulcsár a 22., Makai a 49., ill. Bashiri az 52. percben.

Sárga lap: Valkai a 81., Kulcsár a 93., ill. Kapus a 65., Gáspár a 81. percben.

Némedi Norbert: – Nehéz mérkőzést játszottunk a jó erőkből álló vendégcsapat ellen, de a rúgott gólokon kívül számtalan lehetőségünk is volt. Ma sikerült ennyit rúgnunk, ami elég volt a győzelemhez. Gratulálok a csapatomnak, mert kettő mérkőzést még nem tudtunk nyerni egymás után ebben a bajnokságban, de most sikerült.

Kovrig Ákos: – Ki-ki meccset tudtunk játszani Kiskunfélegyházán. Nagyon mély talajú pályán, igazi őszi rangadó volt, ahol szép játék nem alakulhatott és nem is alakult ki. Kevés helyzetet dolgozott ki mindkét csapat, sajnos a KHKT eggyel több gólt rúgott, mint mi, ezzel eldöntötte a három pont sorsát. Nem tudom elmarasztalni a srácokat, becsülettel tették a dolgukat, küzdöttek, hajtottak. Sajnos vannak sérültjeink, eltiltottak, covidosok, így nehéz pontokat szerezni. Van még hátra az őszi idényből négy meccs, melyből szeretnénk minél többet megnyerni. Köszönjük a kerekegyházi szurkolóknak, hogy idegenbe is ellátogattak és hallatták a hangjukat.

Lajosmizsei vlc–Kalocsai fc 3–0 (1–0)

Lajosmizse, 130 néző. V.: Vörös (Molnár, Nagy N.).

Lajosmizse: Házi – Fekete, Palotai, Borsos, Kiss L. (Árva, 86.), Malik, Rapi, Bán (Dóka D., 80.) Kovács J., Treiber, Juhász (Csorba, 74.). Játékos-edző: Árva Zsolt.

Kalocsa: Vatai – Knap, Dos­tyicza (Sümegi, 59.), Follárdt, Farkas, Szabó V., Nasz (Pandúr, 71.), Lakatos-Lengyel, Tóth L., Nébl (Mátyás, 12.), Rábóczki (Kohány, 68.). Játékos-edző: Kohány Balázs.

Gól: Juhász a 6., Kiss L. az 52., Rapi az 57. percben.Sárga lap: Fekete a 45., Treiber a 90., ill. Mátyás a 15., Follárdt a 68., Pandúr a 88. percben.

Árva Zsolt, a Lajosmizse játékos-edzője: – Ma az történt a pályán, amit mi akartunk, rá tudtuk kényszeríteni az akaratunkat a Kalocsára. Az az érzésem, hogy az első játékrészben nem vettek minket elég komolyan. A második félidő elején aztán igyekeztek nyomást helyezni ránk, ám a második gólunkat követően ismét mi írtuk a mérkőzés forgatókönyvét. Szép és fontos győzelem ez, hiszen a listavezető ellen értük el. A srácoknak gratulálok, mind egyénileg, mind csapatszinten nagyot nyújtottak.

Kohány Balázs: – Tudtuk, hogy nehéz mérkőzés vár ránk, hiszen nem véletlen, hogy a Lajosmizsét hazai pályán még senki sem tudta legyőzni. Ennek ellenére nem a legjobb hozzáállással álltunk bele. Az elején ajándékoztunk nekik egy gólt, aztán a szervezett hazai csapat ellen pokolian nehéz dolgunk volt. Amihez ők nyúltak, szinte minden arannyá változott, ráadásul mindhárom kapott gólunkat egyéni hiba előzte meg. Csalódottak vagyunk most, de ez van, tudtuk, hogy nem fogunk majd minden mérkőzésen nyerni. Készülünk a jövő heti rangadóra, nem lesz egyszerű, hiszen sok sérüléssel küzdünk.

Szabadszállás–Jánoshalma 0–1 (0–1)

Szabadszállás, 80 néző. V.: Bosnyák (Váczi, K. Szabó).

Szabadszállás: Nagy N. – Lajos L., Gavula (Máruska, 72.), Varga, Kotliár, Hegedűs, Golovics, Gáspár, Kiss (Boldizsár, 80.), Zsíros (Bajusz, 76.), Csurka (Csorba, 45.). Edző: Horváth Péter.

Jánoshalma: Füstös – Nagy D., Balázs (Vuckovic, 87.), Jesic, Ivanisevic – Maravic, Farkas, Stojanovic V. (Mike, 90.), Vida – Harnos, Babic (Ikotic, 80.) Edző: Florin Nenad.

Gól: Babic a 45. percben.

Sárga lap: Nagy D. a 65., Stojanovic a 69., Balázs a 75. percben. Kiállítva: Nagy N. a 45. percben.

Pandur László, a Szabadszállás szakmai igazgatója: – Az első félidőben egyik csapat sem tudott kidolgozni nagy helyzeteket. Balszerencsénkre az első félidő végén a kapusunk a jogos kiállítás sorsára jutott. A második félidőt ez az emberhátrány meghatározta. A második játékrészben az ellenfelünk valamelyest átengedte a területet nekünk és kontrákra játszott. Akadt is helyzetük, amit nem használtak ki. Mi pedig tíz emberrel oda szorítottuk őket a kapujuk elé, de sajnos gólt nem tudtunk szerezni. Bár két komoly helyzetünk nekünk is volt, amely akár meccslabda is lehetett volna, de nem tudtunk egalizálni, így nem maradt más hátra, mint gratulálni a Jánoshalmának. Ettől függetlenül a döntetlen reálisabb eredmény lett volna.

Florin Nenad: – Szeretnék gratulálni mind a két csapatnak, mert igazi rangadót játszottunk. Nehéz helyzetben meccseltünk, mert a szállásiaknak is volt sérültjük és nekünk is. Az első félidőben játékban jobbak voltunk, akadtak helyzeteink, és sikerült a Szabadszállás játékából kifogni a szelet. A második félidőben néhány játékosunknál látszott a rutinhiány, visszább álltunk annak reményében, hogy kontrákból sikerül gólt rúgni. Helyzeteink voltak, de nem sikerült őket értékesíteni, így a meccs végig izgalmas volt. Örülünk, hogy nyertünk, mert ez az első győzelmünk Szabadszálláson. Mindkét csapat korrektül játszott, gratulálok nekik.

Kecskeméti LC–Kiskőrösi LC 1–6 (0–3)

Kecskemét, 200 néző. Vezette: Ézsiás Gábor (Herceg Tamás, Kohajda Árpád).

Kecskemét: Berta – Csordás, Balázs, S. Juhász, Varga, Patvaros (Tóth K., 12.), Szűcs, Keresztes (Kovács D., 69.), Kőrös, Bozsik (Maczelka, 75.), Gaál. Edző: Nagy Lajos.

Kiskőrös: Ámann (Tóth Z., 75.), – Hajnal, Filus (Brez­nyán, 77.), Pintyi, Dunai (Tóth Á., 69.), Simon (Györgye, 75.), Salami, Nagy A. (Amin, 69.), Mihály, Mokrickij, Vajda. Edző: Miskovicz Bálint.

Gól: Bozsik az 50., illetve Simon a 20., Salami a 37., a 61., Nagy A. a 39., Dunai a 49., Tóth Á. a 85. percben.Sárga lap: Balázs a 77., ill. Pintyi a 41. percben.

Nagy Lajos: – A mai összeállításunkban sajnos ennyire voltunk képesek, a vereség nem is keserít el annyira, mint az, hogy ma Patvaros Zsolt is megsérült. Az bosszant még, hogy olyan szituációkból kaptunk öt gólt, amelyekre előre felkészítettem a játékosaimat. Az élcsapatok ellen úgy fest, hogy nem megy nekünk a játék, viszont a hatpontos meccseket tudtuk hozni az idén, ennek örülök. Egy ilyen van még hátra, nehéz dolgunk van a sok sérült miatt, de próbáljuk megőrizni a szép helyezésünket.

Miskovicz Bálint: – Kiskőrös vitézei nagyszerű huszárcsínyt vittek ma véghez, egy jó nevekből álló és jól szereplő KLC-t sikerült legyőznünk. Gratulálok a csapatomnak a csupa szív, odaadó játékához, amit ma is nyújtott. Sikerrel folytatódik tehát az őszi hadjáratunk. Várjuk a következő mérkőzést, továbbra is csakis a következő mérkőzésre koncentráltunk, a szurkolóinknak pedig szeretném megköszönni a biztatást és azt, hogy ismét szép számban elkísértek minket a borongós idő ellenére is.

Megye II., Déli csoport

Hajós–Sükösd 0–7 (0–4)

Hajós, 80 néző. V.: Rabi (Csákó, Révész).

Hajós: Gyurkovics A. – Gyöngy, Ligurár, Szarvas, Pechtinger, Schuszter, Szabó D., Csuppor (Gyurkovics Á.), Hársch (Lemle), Kákonyi, Follárdt. Edző: Ginál Gábor.

Sükösd: Szabados – Petrás, Farkas, Lógó, Tamás, Ruff (Papp), Matity (Zsikó), Végh, Ferenczi (Szabados), Tallér (Gajári), Zsók. Játékos-edző: Zsók József.

Gól: Lógó a 6., a 17., a 36., Tallér a 10., Ruff az 53., Tamás a 65., Végh a 77. percben.

Bácsborsód–Dunagyöngye 1–0 (1–0)

Bácsborsód, 100 néző. V.: Minda (Fülöp, Szabó F.).

Bácsborsód: Rauf – Török (Taszári), Popán, Balogh (Török), Nagy, Lovászi, Aladics, Tesic, Merkler (Gyulánszki), Jaramazovic, Mihalics. Edző: Varga Zsolt.

Dunagyöngye: Mácsai – Csintalan, Újházi, Farkas, Kudella, Hornyák, Hegyi D., Holczer, Feidt, Bacsi, Orsós. Edző: Szombati József.

Gól: Merkler a 35. percben. Kiállítva: Popán a 70., ill. Feidt a 60., Mácsai a 63. percben.

Megye II., Északi csoport

Kunszállás–Kiskunmajsa 2–1 (0–0)

Kunszállás, 70 néző. V.: Geleta (Borbényi, Marton).

Kunszállás: Csehi – Kádár (Kovács G.), Fekete, Polyák (Pálnoki), Vincze, Rádi, Kertész Á., Jókai, Balasi, Fábián, Ficsór. Edző: Kertész Gábor.

Kiskunmajsa: Kovács K. – Maconka, Nagy, Gregó (Szőke), Szikora, Bognár, Gera (Vukov), Rádóczi (Lukács), Gilicze (Kis-Szabó), Sipos, Plavsic. Edző: Kószó László.

Gól: Kádár az 51., Kertész Á. a 70., ill. Sipos a 79. percben.

Solt–Lakitelek 1–0 (1–0)

Solt, 100 néző. V.: Szűcs (Tóth I., Sáfrán).

Solt: Kovács Á. – Pasker, Gulyás (Lázár), Nitsch, Pribék, Tóth A., Korsós, Cislo, Biro, Galkó, Varga. Edző: Kerekes Béla.

Lakitelek: Tóth K. – Kovács J., Győri, Tombácz, Hencz (Beke), Farkas, Subicz, Kasza, Huber, Kovács L., Illés. Edző: Seres Zsolt.

Gól: Tóth A. a 26. percben. Kiállítva: Tóth K. a 66. percben.

Kerekegyháza II.–Vasutas SK 6–1 (3–0)

Kerekegyháza, 130 néző. V.: Sebestyén (Benedeczki, Farkas A.).

Kerekegyháza II.: Kovács R. – Fejes (Császár), Szakál, Sahin-Tóth, Garaci (Homoki-Szabó), Nagy L., Szécsényi (Marosvölgyi), Polgár (Gazdag), Kovács S. (Kasztel), Boronkay, Pécsi. Játékos-edző: Gazdag Attila.

Vasutas: Kovács L. – Vízhányó (Kovács G.), Pánczél, Seres, Virág, Szegedi, Retkes, Kertesi (Szűcs), Németh, Mu­sák, Deák. Edző: Grósz Gábor.

Gól: Szécsényi a 9., a 34., Polgár a 18., Kasztel a 47., Virág (öngól) az 56., Szakál a 71., ill. Deák a 60. percben. Kiállítva: Szakál a 77. percben.

Izsák–Tiszaalpár 2–3 (0–0)

Izsák, 70 néző. V.: Allaga (Keresztes, Ottenthál).

Izsák: Szabó V. – Petrányi, Kárász (Panyik), Lóczi, Prikidánovics, Seregély (Tóth J.), Baráté (Kovács Z.), Zsigó (Csomor), Tóth M., Rádi, Ungor L. Edző: Ungor Pál.

Tiszaalpár: Verebélyi – Murányi, Palásti, Surányi, Szöllősi, Vass, Pásztor, Török, Bárdos (Nemes), Utasi (Kása), Fábián. Edző: Kádár Tibor.

Gól: Seregély a 65., Priki­dá­novics a 76., ill. Utasi az 54., a 63. és a 78. percben.