Riválisát győzte le a Röpke SE

Az U21-es női NB II.-es bajnokság alapszakaszának a hajrájában rangadót vívott hazai pályán a HÉP-Röpke SE, ugyanis a nagy rivális Szeged csapatát fogadták.

A két csapat őszi találkozóján a szegedi gárda 3:1 arányban győzött, amellett tehát, hogy nagyon kellettek a kecskemétieknek a pontok ahhoz, hogy minél előkelőbb oktettben szerepeljenek a rájátszásban, a visszavágás vágya is fűthette Csala Bernát lányait.

Sok meglepetést hozott már az idei bajnokság, kellemeset és kellemetlent egyaránt, az első két játszma ezúttal a kellemes meglepetés halmazt gazdagította. Jókedvűen, magabiztosan, lehengerlően kezdtek a kecskeméti lányok. Mindjárt az elején megléptek 8:3-ra, 21:6-os vezetésnél pedig már látszott, hogy az első játszma a zsebben van. Közben 12:4-es állásnál produkált két olyan káprázatos labdamenetet a két csapat, hogy azonnal a közönséget is magával ragadta a teljesítmény, innentől rendre szólt a vastaps, amikor helye volt.

A második játékrészben 8:8-ig hol ez, hol az a csapat vezetett. Mint utóbb kiderült, a Szeged utoljára 9:8-ra, akkor ugyanis Bartolák állt oda szerválni, és az ő szerváiból, természetesen a csapattársak segítségével, zsinórban tizenegy pontot kasszírozott a hazai csapat, hiába próbálta megtörni ezt a remek sorozatot kétszer is a szegediek mestere, Tátrai Sándor időkéréssel. 8:9-ről tehát 19:9-re módosult az állás, akkor pedig már hiába kezdett pontokat gyártani a vendégcsapat is. A harmadik játszmában kezdett magára találni a vendégegyüttes. 9:9-ig, majd 15:15-ig hol ez, hol az a csapat vezetett néhány ponttal, 15:15 után azonban a szegediek megléptek, és ezt a játszmát be is húzták.

Nagy baj nem történt, és itt azért megmutatta a betegségek miatt egyébként nem túlságosan bő kerettel érkezett Szeged, hogy miért is tartják a Röpke egyik legnagyobb riválisának. Döntően azonban nem vetette vissza a játszmaveszteség a hazaiakat, a játszma első felében megléptek 14:8-ra. A szegediek ezt követően egyetlen pontot sem adtak ingyen, majdhogynem lövészárok-háborúra rendezkedett be a két csapat, hol ez, hol az szerzett pontot. 23:19-nél jöttek legközelebb a vendégek, ám mire ideje lett volna megijedni a hazai publikumnak, Selmeczi Vanda gyömöszölte be a háló mögé a győztes pontot, amellyel a játszmát 25:19, a mérkőzést pedig 3:1 arányban megnyerte a Röpke, így a bajnokságban a negyedik helyet foglalja el a tabellán.

– A mérkőzés előtt nagyon készültünk a Szeged játékára, megnéztük, miben erősek és miben sebezhetőek. A Szeged egy jó csapat, ezt bizonyítja az, hogy ott vannak a tabella elején. Szegeden, az első meccsen 3:1-re győztek ellenünk, így bizonyítási vággyal léptek pályára a lányok. A harmadik szettől a Szeged más ritmusban kezdett el játszani, így szoros lett a harmadik és a negyedik játszma. Gratulálok a lányoknak, végig tartották magukat, koncentráltan játszottak, és ez a győzelem a végelszámolásnál nagyon fontos lesz.

– Büszke vagyok a lányokra, főleg az első két szett miatt – nyilatkozta Selmeczi Vanda, a csapat játékosa. – 2:0-s vezetés után egy kicsit megnyugodtunk. Női csapat lévén hullámzóan játszottunk, de utána sikerült egymást támogatva felhozni a mérkőzést.

HÉP-Röpke SE az alapszakasz utolsó mérkőzését a KISTEXT csapata ellen játssza, idegenben, február 22-én 16 órai kezdettel. A mérkőzés esélyese a kecskeméti gárda, és amennyiben 3:0 vagy 3:1 arányban sikerül legyőznie a KISTEXT csapatát, akkor a rájátszásban a legerősebb csoportba kerülve máris megvalósították a bajnokság előtt kitűzött céljukat.

HÉP-Röpke SE–Vidux-Szegedi RSE 3:1 (25:13; 25:12; 21:25; 25:19)

Kecskemét, Árpádvárosi Sportcsarnok, 200 néző.

HÉP-Röpke SE: Bartolák, Kenderes, Selmeczi, Fekete, Hemmert I., Hemmert K. Liberók: Murár, Szabó Cs. Csere: Pintér, Kádár, Kiss V. Vezetőedző: Csala Bernát.

Szegedi RSE: Németh, Hűse, Kovács-Fiskus, Kertai, Farkas, Sipka. Liberó: Fürdök L. Csere: Fürdök N.

Vezetőedző: Tátrai Sándor.