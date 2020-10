Ritkán látott jelenet a Nyárlőrinc-Kerekegyháza II mérkőzésen

A megyei II. osztályú labdarúgó bajnokság Északi csoportjában, a nyolcadik fordulóban a Kerekegyháza II Nyárlőrincre utazott. A hazaiak az elmúlt hetekben jól szerepeltek, így a szurkolók természetesen győzelmet vártak.

A találkozó úgy is kezdődött. A semleges nézőknek úgy tűnt, hogy nagy zakóba fog beleszaladni a Kerekegyháza, mert az első időszakban állandóan a térfelükön pattogott a labda. A hazaiak Horváth Balázs révén meg is szerezték a vezetést. A fiatal játékos, mintegy húsz méterről hatalmas kapásgólt lőtt 1–0. A vendégek azonban egyre jobban jöttek felfelé, amit egy kapufájuk is igazolt. A félidő hajrájában egy pontrúgást követően fejjel juttatta Boronkay a labdát a kapuba 1–1. Egy perc múlva jött a nyárlőrinci válasz. Ismét Horváth Balázs volt az, aki remekül ugrott ki, lefutotta védőjét és a kapuba lőtt 2–1.

A szünet után folytatódott a párharc. A vendégek nem akartak pont nélkül távozni, két alkalommal is a kapufa mentette meg a hazaiakat a góltól. Aztán a 81. percben ritkán látható jelenet játszódott le a nyárlőrinci kapu előtt. Egy kapura lövésnél Balla már verve volt, túljutott rajta a labda, de a gólvonalon állt Nyúl Patrik, aki szabályos mozdulattal lehúzta a hálóba tartó labdát. A helyiek elmondása szerint, a fiatal játékos korábban kapusként szerepelt, és nagy valószínűséggel reflexerűen nyúlt a labda után. A játékvezető természetesen kiállította a játékost, és büntetőt ítélt a Kerekegyháza javára. A tizenegyest a balra mozduló Balla mellett, a jobb sarokba lőtte Sahin-Tóth. 2–2. Változatos mérkőzésen igazságos döntetlen született.

Nyárlőrinc–Kerekegyháza II 2–2 (2–1)

Nyárlőrinc, 170 néző, vezette: Minda Róbert (Tasnádi Dávid, Juhász Andor)

Nyárlőrinc: Balla – Sajtos, Tóth R., Horváth B., Nyúl, Kovács M. (Bali), Németh N., Farkas, Faragó (Sáfrány), Vojtovics, Lakatos. Edző: Kemenes György

Kerekegyháza II: Fekete – Szakál, Sahin-Tóth, Garaci, Gazdag, Nagy L. Szőke, Homoki-Szabó (Polgár), Kovács S., Boronkay, Császár. Játékos-edző: Gazdag Attila.

Gólszerző: Horváth 18., 44., ill. Boronkay 43., Sahin-Tóth 84. Kiállítva: Nyúl 82.