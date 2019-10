Rajtol a bajnokság a KRC-nek

Két hónapnyi kemény felkészülés után a Sümeg ellen kezdi meg a bajnokságot a KRC. Dávid Zoltán, a hírös városiak vezetőedzője biztos győzelmet vár csapatától a Veszprém megyeiek ellen.

Hétfőn 18 órakor megkezdi a 2019/2020-as NB I-es bajnokságot a HÉP-Kecskeméti RC férficsapata. Az A csoportba sorolt együttes első ellenfele a Sümeg lesz a Messzi István Sportcsarnokban.

– Jelenleg még nem vagyok felspannolt állapotban – mondta vasárnap délután Dávid Zoltán, a KRC vezetőedzője. – A tavalyinál kicsit később kezdődik a rajt, így az alapozásunk hosszabbra nyúlt. Talán ezért érzek a játékosaimon kicsi fásultságot. De az nem baj, ez biztosan elmúlik a későbbiekben, ha beindul a szezon. Kemény két hónap van mögöttünk, rengeteget edzettünk, játszottunk húsz felkészülési meccset, különböző tornákon szerepeltünk, sokat utaztunk. Motivált vagyok és a klub vezetése is az, bízom benne, hogy a játékosaim is azok. A Sümegről nincs sok információm, de azt tudom, hogy nekünk kötelező a győzelem. A héten nem is ellenük készültünk igazán, hanem a vasárnapi meccsünkre, amikor a MAFC otthonába látogatunk.

A kecskeméti együttes mellett a Vegyész RC-Kazincbarcika, a MAFC, a Sümeg, a Pécs, a Szeged, valamint a magyar utánpótlás válogatott alkotja az A csoportot. Míg a B-be az utánpótlás válogatott mellett a Kaposvár, a Pénzügyőr, a Székesfehérvár, a Szolnok, a Debrecen és a Dunaferr lett besorolva. Mindkét csoportból az első három jut az Extraligába.

Dávid Zoltán a KRC-t, a Vegyészt és a MAFC-ot tartja az A jelű hetes favoritjának. Míg a másik csoportból a Kaposvárt és a Pénzügyőrt, a harmadik helyre pedig véleménye szerint többen is pályáznak.