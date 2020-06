Öt új játékossal kezdi a 2020/2021-es szezont a KRC

A két távozó után öt új játékos szerződtetését jelentette be a Kecskeméti RC a csütörtöki sajtótájékoztatóján. A gárdát továbbra is Dávid Zoltán vezetőedző irányítja. A tulajdonosi kört képviselő Stopp Imre szerint minden feltétel adott lesz Kecskeméten egy sikeres szezonhoz, ez a keret bármit elérhet, de nem elvárás a bajnoki cím.

Május 20-án kezdték el a jövő együttesét építeni a Kecskeméti RC élvonalbeli férficsapatánál, csütörtökön pedig sajtótájékoztatón jelentették be, hogy milyen gárdával vágnak neki a 2020/2021-es Extraligának.

Köztudott, hogy a feladóátló poszton szereplő Pesti Marcell a szlovén OK Hoce, míg a center Gacs Dániel a budapesti Kistext csapatához igazolt. Mindkét játékosnak ajánlatot tettek a kecskeméti klubnál, de ők a távozás mellett döntöttek. – Marci motorja volt az együttesnek, tavaly kupagyőzelmet ünnepelhetett a csapattal, biztosan nehéz lesz pótolni. Ugyanakkor megértem a döntését, és sok sikert kívánok neki. Ahogy Gacs Daninak is, aki a munkáját részesítette előnyben. Márpedig én olyan együttest szeretnék, amelyben minden játékosnak a röplabda az első – mondta Dávid Zoltán, aki a következő szezonban is a KRC vezetőedzője lesz, másodedző nélkül.

A szakember a felkészülést a korábbi kaposvári csapattársával, a többszörös válogatott centerrel, Nagy Józseffel kezdheti meg. – Már két éve is próbáltam Kecskemétre csábítani, most végre beadta a derekát. Rutinos, maximalista, őt szánom a csapat egyik motorjának – vélekedett Dávid Zoltán, majd kijelentette, hogy meghatározó szerepet szán az utóbbi években külföldön, legutóbb az egyiptomi élvonalban szereplő feladónak, Kaszap Tamásnak is. – Győztes alkat mindkettő! – jelentette ki határozottan, majd sorolta, hogy kik lesznek még a keret tagjai.

Meghosszabbította szerződését a fiatalok közül Dobos Péter, Szabó Bence, Bogdán Bence, Tüske Bence, Horváth Bálint, valamint a rutinos liberó, Deák Márk és a szintén tapasztalt négyes ütő, Krupánszki Olivér. Gacs Dániel helyére igazoltak egy fehérorosz centert, a 2,06 méter magas Aljakszej Rabekát, Pesti Marcell posztjára pedig a korábban Fehérváron szereplő, kétméteres brazil Renan Salton érkezik. A MAFC-BME csapatából pedig a szélső ütő, Gebhardt Norbert teszi át a székhelyét Kecskemétre. – A korábbi albán négyes ütőnk, Osman Qepa családi okok miatt még nem tudja, hogy visszatér-e. Várjuk, nem zárult be előtte az ajtó – tette hozzá Dávid Zoltán.

A KRC tulajdonosi körét képviselő Stopp Imre hangsúlyozta: minden feltétel adott lesz Kecskeméten egy sikeres szezonhoz, ez a keret bármit elérhet, de nem elvárás a bajnoki cím. Stopp Imre bejelentette azt is, hogy a KRC hazai mérkőzéseit ingyen látogathatják majd a szurkolók. A sajtótájékoztatón ott volt Szeberényi Gyula Tamás is. A sportért felelős alpolgármester kijelentette, hogy a város részéről elsősorban egy botrányoktól mentes klubot szeretnének látni, egy olyan csapatot, amelynek szereplői a pályán és azon kívül is odateszik magukat. A korábbi névadó főszponzor, a HÉP részéről Gulya Balázs ügyvezető volt jelen az összejövetelen. A cég még nem állt a klub mellé a jövőt illetően, de tárgyalnak a folytatásról.

Az első extraligás találkozót szeptember 19-én, 17 órakor játssza a KRC, a Pénzügyőrt fogadja a Messzi István Sportcsarnokban.