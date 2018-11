Négyszeres bajnok lett a félegyházi birkózó

Négyszeres bajnoki címmel zárja az idei esztendőt a Kiskunfélegyházi Birkózó SE ifjú tehetsége, Czakó Zoltán.

Olyan sikersorozatot ért el, amilyen még senkinek sem sikerült ezt megelőzően. Korosztályában, ahol a 10-11 évesek versenyeznek, a tavaszi szezonban megnyerte a Magyar bajnokságot kötött és szabadfogásban is az 58 kg-osok között. Ezek az eredmények további motivációt adtak az amúgy is szorgalmas fiúnak és az őszi szezont sem adta alább. A diákolimpiai bajnokságokon szintén győzni tudott mindkét fogásnemben, immár az 54 kg-os súlycsoportban. A lehetséges négy legnagyobb verseny megnyerése mellett az iskolában is kiválóan megállja a helyét, amióta birkózik, sorozatban szerzi az ötösöket – tájékoztatta a baon.hu munkatársát Szabó József edző, aki arról is beszámolt, hogy szép eredményekkel büszkélkedhet Bátyai Dorián is. Ugyanezeken a bajnokságokon egy ezüst és három bronzérmet szerezett az év folyamán. Mindkét fiatal tehetség a Batthyány Lajos Általános Iskola tanulója. Edzőik: Kelemen András, Ván Jenő és Szabó József.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS