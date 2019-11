Négy nap alatt hat pontot zsebelt be a Kécske

Az október elejéről november végére halasztott a 11. forduló mérkőzéseivel folytatódott szerdán a Merkantil Bank Liga NB. II-es labdarúgó bajnokság. A Duna Aszfalt Tiszakécske LC csapata fontos, hat pontos mérkőzésen győzött a Szombathelyi Haladás ellen.

Nem sokkal a kezdés után már meg is szerezte a vezetést a hazai csapat. Gréczi a bal oldalról indult be középre, és mivel senki sem támadta, mintegy 18 méterről kapura rúgta a labdát, a nem túl erős lövést követően a pettyes a jobb alsóban kötött ki 1–0. A szombathelyi kapusnak a hazai vezetés megszerzése után is több alkalommal bizonyítania kellett, hogy jó formában van. A második játékrész is hazai góllal kezdődött. Ezúttal Kardos ment előre és egy balról bejövő labdát a tizenhatoson belülről, belsővel lőtt a jobb sarokba, 2–0. Ezután feljöttek a vendégek, ám a támadásaikat vagy a hazai védők állították meg, vagy pedig Varga kapus hárított biztos kézzel. A nézők nagy örömére hosszú kihagyás után, csereként újra a pályára léphetett Batizi-Pócsi Balázs, aki kapufát is lőtt. A találkozó végén több helyzetet is kihagytak a tiszakécskeiek, de a lényeg ezúttal az, hogy győzelemmel fejezték be a találkozót.

– Nagyon örülünk annak, hogy a második mérkőzésünket tudtuk úgy megnyerni, hogy nagy küzdelem folyt a pályán – értékelt Virágh Ferenc, a Tiszakécske megbízott edzője a mérkőzés lefújása után. – A második félidőnek kicsit fáradtan mentünk neki, mert sokat kivett belőlünk a Dorog elleni találkozó. Külön örülök annak, hogy mintegy húsz percet játszottunk úgy, hogy az ellenfél támadott és nekik voltak helyzeteik, de ki tudtuk bekkelni, nem kaptunk gólt, és ez összekovácsolta a fiúkat. Örülök annak is, hogy a közönség visszatért, a gyerekek nagyon lelkesek voltak és a felnőtt szurkolók is biztattak bennünket, amit ezúttal is köszönök, mert ők is hozzájárultak ehhez a sikerhez. Nekem alapvető filozófiám a támadó futball, ezt szeretnénk érvényesíteni a pályán is. A heti edzésmunkát tudjuk mérni, ebben újabban több futás szerepel, és ez természetesen a mérkőzéseken is megjelenik. Elindultunk azon az úton, hogy intenzíven szeretnénk futballozni, és úgy tűnik, hogy ez jól működik.

– Egy sorsdöntő mérkőzésen elszenvedett vereség után vajon mi okosat lehet mondani? – tett fel elkeseredett költi kérdést a vendégek trénere, Desits Szilárd. – Csalódott vagyok, kikaptunk 2–0-ra a riválisunktól. Nagyon nehéz ezzel mit kezdeni. Sajnos nem jól kezdtük a mérkőzést, mert hamar hátrányba hoztuk magunkat. A lelkesen játszó hazai csapat már a mérkőzés elején gólt lőtt, de utána rendeztük a sorainkat, akadtak helyzeteink, voltak lehetőségeink, de sajnos, sem az első félidőben, sem pedig a másodikban nem tudtunk gólt szerezni, pedig ezt a játékot arra játsszák.

Duna Aszfalt Tiszakécske LC– Sz. Haladás 2–0 (1–0)

Tiszakécske, 250 néző, vezette: Berényi Tamás (Vígh-Tarsonyi, Sinkovicz)

TLC: Varga Á. – Oláh (Horbáth A. 68.), Erdélyi, Kardos, Preklet, Fábio, Kirchner, Tögyesi (Szuhodovszki 39.), Ludánszki, Gréczi (Batitizi-Pócsi 60., Puskás. Megbízott edző: Virágh Ferenc

Haladás: Gyurján – Bosnjak, Németh, Jagodics, Habovda (Tóth-Gábor 55.) Eszlátyi (Gaál 46.), Holdampf, Kiss B., Szekér (Jancsó 55.), Medgyes, Novák. Edző: Desits Szilárd. Gól: Gréczi a 4. Kardos a 47. percben.