Ne sírj érte, Nigéria, Eugene Salami Kőrösön otthonra talált

A 2018/19-es megyei első osztályú labdarúgó-bajnokságban a Kiskőrösi LC csatára, Eugene Salami lett a gólkirály. Az ősszel még a második helyen állt, majd a tavaszi idény végére a mindvégig szoros élmezőnyben végül huszonkét gólig jutott, eggyel megelőzve a jánoshalmi Harnos Zoltánt, kettővel a kalocsai Vuits Viktort.

Kiskőrös korábban Kecskeméten is megfordult gólkirályával, Eugene Salamival beszélgettünk. Az interjú során kiderült, hogy a védelmek és kapusok réme egy kedves, halk szavú, rendkívül udvarias fiatalember, aki nyilatkozni egyelőre még inkább angolul nyilatkozik.

– Mi hozta Magyarországra?

– Természetesen a labdarúgás, de inkább úgy fogalmaznék, hogy először nem Magyarországra, hanem egyáltalán: Európába. Korábban szülőhazámban, Nigériában futballoztam, a Niger Tornados csapatában, és miután a nigériai első osztályban a második helyen végeztem a legjobb góllövők listáján, a menedzserem elkezdett európai csapatot keresni a számomra. A St. Gallen volt az első számú jelölt, ám ott végül túl fiatalnak találtattam – bár a korom korábban sem volt titok –, így kerültem Debrecenbe. A családom egyébként mindmáig Nigériában él.

– Hogyan került Kecskemétre, majd Kiskőrösre?

– A Debrecen volt az első magyar csapaton. Játszogattam én a Debrecenben is, de aztán a DVSC kölcsönadott előbb Nyíregyházára, majd pedig Kecskemétre. Kecskeméten jól éreztem magam, megkaptam a számomra nagyon szükséges bizalmat is. Azután amikor megszűnt az első osztályú csapat, a csehországi Teplicébe igazoltam. Az ottani első évem remekül sikerült, a második már kevésbé. Fontolgattam egy görögországi ajánlatot, amelyet végül nem fogadtam el, és visszajöttem Kecskemétre. Itt egy éven át nem volt csapatom, magamnak tartottam tehát edzéseket, hogy jó erőben maradjak, majd eljártam a Kecskeméti LC tréningjeire is. Végül le is igazoltam a kecskemétiekhez, a csapattal sikerült megnyernünk a megye egyes bajnokságot. Ám mivel külföldiként nem szerepelhettem az NB III.-ban, továbbálltam, és bár volt egy ausztriai ajánlatom, inkább Kiskőröst választottam, ugyanis nem akartam már túl messzire kerülni a családomtól.

– Ez az oka tehát annak is, hogy Teplicéből éppen Kecskemétre került vissza?

– Igen, ugyanis Kecskeméten ismerkedtem össze a barátnőmmel, aki mindmáig Kecskeméten él. Született egy fiunk, és a barátnőm ma már a menyasszonyom. Így nem is volt kérdéses, hogy Teplice után hol a helyem.

– Bejött a Kiskőrösre igazolás? Szeret Kiskőrösön lenni?

– Az nem kifejezés, nemhogy szeretek, imádok Kiskőrösön lenni, játszani. Itt remek közösségbe kerültem. A játékostársaimról elmondhatom, hogy nem csak játékostársaim, hanem mindannyian egyúttal a barátaim is. Összetartó, jó kis közösség alakult ki, az élén egy nagyszerű edzővel, Miskovicz Bálinttal, aki edzőnek is, embernek is kiváló. De csakis csupa jót tudok mondani a tulajdonosról, Dulai Jánosról is, akivel szintén remek a kapcsolatom, és aki nagyszerűen irányítja az egyesületet. Ráadásul nemcsak a foci területén, tehát a csapatban találtam otthonra, hanem az egész városban. Érzem, hogy szeretnek az emberek, és engem is rabul ejtett a kisváros hangulata. Ráadásul nekem ahhoz, hogy a pályán jól teljesítsek, nagyon fontos, hogy jól érzem magam ott, ahol vagyok. Tehát nagyon fontos az, hogy érezzem az edzőm, a játékostársaim bizalmát, de az is, hogy a közeget is szeressem. Kiskőrösön ez mind együtt van.

– Elmondta, hogy a csapatában remekül érzi magát. Szép, sikeres évet zártak, amelynek voltak fénypontjai, de mélypontjai is. Melyik az a mélypont, amire nem szívesen emlékszik?

– Kettő is van ilyen, az egyik a Kiskunfélegyházától hazai pályán ősszel elszenvedett nagy gólarányú vereségünk, a másik pedig a hazai, Kecel elleni, szintén nagy különbséggel elszenvedett vereség, azt már a tavaszi hajrában szenvedtük el. Nem mentségként mondom, de a Kecel elleni meccsen, amikor bebiztosíthattuk volna az ezüstérmet, már nemcsak én, hanem rajtam kívül jó néhányan sérülten vállalták a játékot, a minél szebb érem megszerzése érdekében. Sajnos hiába kockáztattunk, nem jött be.

– Mi volt az idény csúcspontja?

– Mindegyik olyan mérkőzésre szívesen emlékszem vissza, amikor nyertünk, sőt, néha a döntetlen is képes sikerélményt okozni az egész csapat számára. De mondom, minden győzelmünk szép emlék, az idegenbeliek különösen. A tabellára pillantva, külső szemlélő számára pedig lehet, hogy egy-egy, látszólag simán nyert meccs kötelező győzelemnek tűnik, a pályán azonban mindenütt nagyon meg kellett küzdeni a három pontért, azt sehol nem adták ingyen.

Eugene Salami Életkora: 30

Magasság: 180 cm

Testsúly: 75 kg

Poszt: csatár

Magyarországon lejátszott meccseinek száma: 162

Magyarországon lőtt góljainak a száma: 112

Csapatai Európában:

2010–2012: Debreceni VSC, 14 gól

2012/13: Kecskeméti TE, 7 gól

2013/15: Teplice (Csehország)

2016/18: Kecskeméti LC 69 gól

2018/19: Kiskőrösi LC 22 gól

– Milyen egy tipikus Salami-gól?

– A megye egyben egyértelműen a fejesgól. Nem jövök én zavarba lábbal sem, ezt láthatták a szurkolók az első osztályú meccseimen is, de én elsősorban a fejemet használom, nemcsak képletes, hanem szó szerinti értelemben is. Kell is, hiszen a magasabb szinten tapasztalható sok, pengés passzos játék a megye egyben azért kevéssé jellemző, itt sokkal több a beadás, az előreívelt labda, és az a csapat az esélyes egy meccsen a győzelemre, aki ezeket hatékonyabban tudja kihasználni. Én tehát elsősorban fejjel vagyok jó, és nemcsak a gólszerzésben, hanem passzokat, gólpasszokat is tudok osztogatni. Ami pedig a gólokat, a gólszerzést illeti, nekem, csatárnak egyetlen dolgom van, ha támadást vezetünk. Akár a jobb, akár a bal szélen jön föl a labda, folyamatosan azt kell figyelnem, hogy hol jár a szélső, és hogy pontosan hol van a kapu, és keresnem kell a legideálisabb helyet, ahol majd találkozhatok a labdával, és minden idegszálammal arra kell koncentrálnom, hogy vagy a kapuba juttassam, vagy egy kecsegtető helyzetben lévő társamnak letálaljam. Tehát a megye egyben egyértelműen a fejesgól a tipikus Salami-gól.

– Mik a tervei? Marad Magyarországon? Marad a Kiskőrös játékosa?

– A válaszom mindkét kérdésre igen. Sőt, mivel nem tervezek csapatot váltani, így most készülök Kiskőrösre költözni. A mögöttünk álló szezonban Kecskeméten laktam, de meglehetősen fárasztó volt a rendszeres utazás, hiszen az edzésekre is, a meccsekre is nap mint nap le kellett utaznom, így a menyasszonyommal amellett döntöttünk, hogy ősztől Kiskőrös legyen az otthonunk, hiszen – ahogy mondtam már – megtaláltam az otthonomat a klubban és a városban is. És van még egy tervem: feleségül venni a menyasszonyomat.