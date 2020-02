Nagy verseny a Bocskai, de ezúttal talán csak egy állomás

Hétfőn kezdődik a 64. Bocskai István Nemzetközi Ökölvívó Emlékverseny Debrecenben, amely rendre az év központi eseménye az azon induló bunyósok számára. Az idén azonban Gálos Roland, a bajai Felsővárosi Mogyi SE ököl­vívója számára csak egy állomás az öklöző és edzője reményei szerint a Tokió felé vezető úton. Gálos Tamás­sal, a versenyző édesapjával, edzőjével beszélgettünk.

– Vágjunk a közepébe! Az idén mi a céljuk a debreceni mini-­világbajnokságon?

– Természetesen legalább egy dobogós helyezést szeretnénk elérni. Nem is adhatjuk alább, hiszen Rolandot egyrészt az kötelezi, hogy kétszeres címvédőként indul, másrészt pedig az, hogy ő az egyetlen Bács-Kiskun megyei válogatottkeret-tag, így aztán hiába, hogy az idén a Bocskai-emlékverseny voltaképpen inkább csak egy állomás az olimpiai kvalifikációs tornák felé vezető úton, fontos lenne, hogy jó eredményt érjen el. Ami nem lesz könnyű, hiszen a verseny az idén új rekordot állít be, mind a részt vevő országok, mind a részt vevő sportolók számát illetően. Ezt az is mutatja, hogy eddig négynapos volt a verseny, az idén már ötnapos. Rolandnak nem lesz könnyű dolga, legalább húsz versenyző lesz a súlycsoportjában, az 57 kilogrammban. Esélyeket latolgatni nincs értelme, a sorsolás döntően befolyásolhat mindent rögtön az elején. Az idei év ugyanakkor rendhagyó, hiszen ezúttal a Bocskai is csak a felkészülést szolgálja.

– Mi a további program, a Bocskai utáni?

– A debreceni viadal után csak néhány napunk lesz pihenésre – ez természetesen komoly edzést takar, de legalább itthon, Baján –, majd február derekán Rolanddal a soraikban az angliai Sheffieldbe utaznak tíz napra a magyar válogatott keret első számú versenyzői, hogy folytassák az olimpiai kvalifikációra való felkészülést. Az európai olimpiai kvalifikációs torna ugyanis Londonban lesz, március 13. és 23. között rendezik meg. (Ugyanekkor rendezi a többi kontinens is a tornáit.) Azt hiszem, nem is kell mondanom, hogy milyen jó lenne már ott megszerezni az olimpiai kvalifikációt.

– Az az egyetlen lehetőség a Tokióba való kijutásra?

– Nem, mert később, Párizsban lesz még egy világkvalifikáció. Márciusban a kontinensek szerinti kvalifikációkat rendezik meg. Súlycsoportonként változó, hogy hány ökölvívó válthatja meg a jegyét Tokió­ba, Roland súlycsoportjában körülbelül nyolc helyre lehet számítani, ami azt jelentené, hogy márciusban Londonban elég lenne két-három mérkőzést nyerni az üdvösséghez. A párizsi világkvalifikáció már nehezebb, onnan már csak a dobogósok juthatnak ki az olimpiára, ráadásul ott már az egész világ mezőnye össze fog gyűlni – mármint, akik a saját kontinensük tornáján nem harcolták ki az indulási jogot. Az európai akadály némileg könnyebb, hiszen azon csak az európaiak vesznek részt, de a könnyebb szót máris idézőjelbe tenném, hiszen azon is Európa-, világbajnokok, olimpiai érmesek küzdenek a továbbjutásért.

– Meglehetősen feszített tehát a program, hiszen januárban sem tétlenkedtek.

– Távolról sem. Januárban Kazahsztánban voltunk két hétig, szintén a magyar válogatott kerettel, edzőtáborban. Érdekes, kalandos túra volt, amelyen kazah, üzbég, japán és kubai versenyzőkkel edzhettek a bunyósok. Kalandok nem csak a szorítóban voltak. Odafelé volt

Tádzsikisztánban egy kényszerleszállásunk – nem derült ki, hogy miért –, Kazahsztánban megismerkedhettünk az ottani szaunával, ahol pokoli meleg után kétfokos vízbe mentünk a tizenkét fokos hidegben, aztán megismerkedtünk a kumisszal – bevallom, nem szerettük meg – és kaptunk ajándékba egy impozáns kipcsak népviseletet is a nagylelkű vendéglátóktól. Persze szakmai szempontból sem volt haszontalan a túra, a fiam sok tapasztalatra tett szert abból, hogy kazah, üzbég és japán bunyósokkal edzhetett. A Bocs­kaira való felkészülés utolsó állomása Budapest volt, ahol egy ukrán öklözővel kesztyűzött. Elkiabálni semmit nem szeretek, nem is szokásom, nem is szabad, annyit viszont kijelenthetek, hogy a felkészülés tekintetében jól állunk, nagyra törő céljaink megvalósítását illetően pedig bizakodunk.